https://ria.ru/20220820/provokatsiya-1810975798.html

Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС

Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС - РИА Новости, 20.08.2022

Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС

Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:16

2022-08-20T15:16

2022-08-20T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

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запорожская область

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владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.При этом Рогов подчеркнул, что нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются осуществить новые провокации и обстрелять электростанцию.Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим к 19 августа готовил резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, при этом Россию планировалось обвинить в техногенной катастрофе.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220819/missiya-1810867309.html

https://ria.ru/20220819/zaes-1810709773.html

энергодар

запорожская область

украина

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Влада Копылова

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Влада Копылова

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