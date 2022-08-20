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Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС - РИА Новости, 20.08.2022
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https://ria.ru/20220820/provokatsiya-1810975798.html
Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС
Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС - РИА Новости, 20.08.2022
Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС
Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:16
2022-08-20T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.При этом Рогов подчеркнул, что нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются осуществить новые провокации и обстрелять электростанцию.Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим к 19 августа готовил резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, при этом Россию планировалось обвинить в техногенной катастрофе.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220819/missiya-1810867309.html
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в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, украина, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, оон, антониу гутерреш, игорь конашенков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Россия, Вооруженные силы Украины, ООН, Антониу Гутерреш, Игорь Конашенков
15:16 20.08.2022 (обновлено: 15:53 20.08.2022)
 
Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС

Член ВГА Рогов: украинскую провокацию на ЗАЭС 19 августа удалось предотвратить

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Девятнадцатого августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае последствия могли бы быть непоправимые", — сказал он РИА Новости.

При этом Рогов подчеркнул, что нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются осуществить новые провокации и обстрелять электростанцию.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим к 19 августа готовил резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, при этом Россию планировалось обвинить в техногенной катастрофе.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговРоссияВооруженные силы УкраиныООНАнтониу ГутеррешИгорь Конашенков
 
 
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