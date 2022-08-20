https://ria.ru/20220820/priyuty-1810929470.html

Эксперты рассказали о дефиците лекарств и кормов в приютах для животных

Эксперты рассказали о дефиците лекарств и кормов в приютах для животных - РИА Новости, 20.08.2022

Эксперты рассказали о дефиците лекарств и кормов в приютах для животных

Приютам для животных все сложнее ухаживать за подопечными, из-за санкций подорожали или исчезли с прилавков многие зарубежные корма, которые пробуют заменить... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:23

2022-08-20T10:23

2022-08-20T10:23

общество

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Приютам для животных все сложнее ухаживать за подопечными, из-за санкций подорожали или исчезли с прилавков многие зарубежные корма, которые пробуют заменить российскими аналогами, также наблюдается дефицит лекарственных ветеринарных препаратов, особенно сложная ситуация обстоит с наркозом, об этом РИА Новости рассказали представители приютов и фондов к Международному дню защиты бездомных животных.Они также напоминают о важности регулярных платежей - это помогает планировать долгосрочные программы и увереннее смотреть в будущее, и призывают к волонтёрской работе. Она может быть самой разной - пиар питомцев в соцсетях, фото, видеосъёмка, автоперевозки, уборка в вольерах, вычёсывание, социализация, пошивка лежанок, гамаков.Корма подорожалиС введением санкций против России в разы подорожали корма для животных, и приютам и фондам тяжело выживать в таких условиях, рассказала директор благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова."Если у животных есть владельцы, и если подорожали корма, которым они привыкли кормить, то, наверное, они перейдут на что-то другое или на натуралку, то приюты - это место, где очень много животных, которые, к сожалению, никому не нужны, кроме самих руководителей приютов, кроме волонтеров, фондов, которые им помогают", - поделилась она.У фонда "Ника" сложности появились почти сразу, и новые решения приходится искать до сих пор, рассказывает PR-директор фонда Софья Шлемина."В первую очередь мы заметили подорожание кормов в два, а то и в три раза - и организовали срочный сбор на корм в рамках проекта "Оставайтесь сытыми" для приютов в критической ситуации, где подопечных уже переводили на каши. Это происходит и сейчас - коллеги по цеху делятся, что для кого-то замена корма на крупы осталась единственным возможным вариантом", - сообщила Шлемина.По ее словам, на рынке сильно заметен дефицит кормов зарубежного производства, а российские производители пока не могут удовлетворить такой спрос, поэтому питание для животных растет в цене и быстро раскупается."Так как мы кормим питомцев кормом супер-премиум класса, то, некоторые сложности есть: помимо подорожания линеек, исчезли некоторые лечебные корма. Но мы изучаем рынок отечественных производителей и надеемся, что в скором времени сможем восполнить потери ввиду появления на полках магазинов отечественных кормов, отвечающих любым потребностям питомца", - делится PR-директор приюта "Муркоша" Янна Серкова.Сафонова также рассказала, что в муниципальные приюты приходит корм невысокого качества, уже в начале лета у них начались серьёзные проблемы с кормежкой."Когда собачка кушает некачественный, ненасыщенный, непитательный корм, собачка начинает болеть. Это выражается либо в расстройстве желудка или кишечника, это может перерасти в серьезную проблему и потом нужно вкладывать много-много денег, чтобы собачку лечить. Собачка худеет, потому что корм непитательный", - отметила директор фонда.Зимой, по ее словам, животным необходимо увеличить норму питания или давать более питательный корм, чтобы пережить холодный сезон, поэтому волонтеры всегда "бьют тревогу", если видят, что питомцы едят некачественный корм."Есть другие отечественные корма, они чуть-чуть дороже. Соответственно для муниципальных приютов, в частности, больших, не каждый может закупать, но их можно кушать. Поэтому то, что самое дешевое, к сожалению, очень сомнительного качества, это правда", - уточнила Сафонова.Дефицит лекарствЛекарства и препараты для наркоза стали еще одной проблемой, которая вызывает у зоозащитников, ветеринаров и владельцев животных беспокойство, говорит PR-директор фонда "Ника"."Мы наблюдаем катастрофический дефицит ветеринарных препаратов. Весной мы закупили большую партию препаратов "Телазол" и "Миоксил", которые используются для отлова и ветеринарных операций. Но дефицит остался, и проблема не решена – препараты сложно найти, стоят они значительно дороже. Действующие вещества, которые содержатся в этих препаратах, - это привозное сырье. Например, миорелаксанты состоят из него на 80%", - рассказала Шлемина.По ее словам, ограничения в поставках сказываются на ценах препаратов и их количестве на рынке."Проблемы с наркозом - нет наркоза, которым пользовались и ветеринарные врачи, и ловцы, которые исполняют федеральный закон и отлавливают собак для ОСВВ и пользуются при отлове именно этим наркозом, то есть его уже несколько месяцев в стране нет. Я разговаривала с медклиниками, какая-то часть приходит, как-то распределяют, но в основном сейчас стараются искать замену, пока не нашли, но сами понимаете, что проблемы серьезные, то есть, если наркоза не будет, то животным будет очень-очень плохо", - также предупреждает Сафонова.В приюте "Муркоша" пока проблем с поставками лекарств не замечают.Нужна помощьТакже из-за сложной экономической ситуации пожертвования на содержание питомцев в приютах сильно сократились, и на фоне выросших цен содержать питомцев все сложнее."Приюты и фонды живут в основном на пожертвования, они тоже сократились за это время - в два раза. Поэтому нам тоже тяжело, мы каждый раз думаем, как нам извернуться, что сделать: то ли стерилизовать, то ли корма покупать, то ли ветеринарную помощь оказать", - делится директор "Дарящих надежду" Сафонова.По ее словам, все приюты и фонды сейчас оказались в одинаковом не очень хорошем положении."Основная наша поддержка сейчас - это частные пожертвования от друзей и сторонников фонда, работа попечителей и ряда компаний с российского рынка. Все зарубежные спонсоры приостановили благотворительные программы - так, весной мы должны были получить пожертвования на 10 миллионов рублей, но они, к сожалению, не состоялись. От частных зарубежных пожертвований мы тоже оказались отрезаны - закрылись для России платформы Benevity и PayPal", - рассказывает PR-директор фонда "Ника".Сейчас фонд активно ведет работу с российскими компаниями и спонсорами, а также напоминает донорам о важности регулярных платежей и возможностей волонтерства. По словам Шлеминой, регулярные платежи помогают фонду планировать долгосрочные программы и увереннее смотреть в будущее."Очень помогают волонтеры и попечители животных по программе "Опека" (включает оформление финансового опекунства над подопечным) - ведь в первую очередь мы должны быть уверены, что у животных будет еда, лечение и социализация", - подчеркивает она.В "Муркоше" уверены, что, любой талант человека можно направить на благо питомца. В приюте больше 200 волонтёров, они помогают самыми разнообразными способами: "пиар питомцев в соцсетях, фото, видеосъёмка, автоперевозки, уборка в вольерах, вычёсывание, социализация пугляшей, пошивка лежаночек, гамачков", рассказывает PR-директор приюта Серкова."Также мы ведём активную работу с людьми, обучая их ответственному отношению к животным. Как говорят: "Все бездомные рождаются дома". Если бы люди не отпускали животных на самовыгул, не выбрасывали, а стерилизовали бы, лечили и вовремя занимались здоровьем - приютов было бы намного меньше", - подчеркивает она.В "Дарящих надежду" также уверены, что в стране не хватает пропаганды гуманного и ответственного обращения к животным, привлечения внимания к проблеме."У нас такая огромная страна, столько людей, если бы каждый раз в месяц перевел один рубль в пользу какого-нибудь приюта, то уже была бы польза, а если бы каждый пришел в выходной день, провел бы с ребенком в приюте и показал бы ребенку, что собачки не хуже чем любые другие, но они оказались по вине человека, потому что они стали не нужны человеку, то и, возможно, у нас бы меньше стали выбрасывать… Мы все боремся с вами с последствиями, а надо бороться с причиной", - заключила директор фонда.Так, по словам PR-директора приюта "Муркоша", лучшая помощь - это взять "мурлыку" к себе домой.

https://ria.ru/20220819/svinya-1810666982.html

https://ria.ru/20220801/priyuty-1806683997.html

https://ria.ru/20220813/priyut-1809367778.html

https://ria.ru/20220630/zhivotnye-1799217417.html

https://ria.ru/20220704/koty-1800091103.html

https://ria.ru/20220529/zhivotnye-1791562918.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия