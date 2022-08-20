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"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи

"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи - РИА Новости, 20.08.2022

"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи

В приют "ПИФ" принимают всех бездомных животных, а раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

2022-08-20T17:40

2022-08-20T17:40

2022-08-20T17:40

животные

бездомные животные

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Сегодня тут проживают 800 собак и 20 кошек. Расход корма огромный и еды часто не хватает. Нуждается приют и в помощи волонтеров. Многие сотрудники уволились и покинули город, спасаясь от обстрелов. Приют открылся в Донецке 17 лет назад.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи Приют для животных «ПИФ» открылся в Донецке 17 лет назад. Тут проживает 800 собак и 20 кошек. Расход корма огромный и еды часто не хватает. Нуждается приют и в помощи волонтеров. 2022-08-20T17:40 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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