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"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи - РИА Новости, 20.08.2022
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"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи
"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи - РИА Новости, 20.08.2022
"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи
В приют "ПИФ" принимают всех бездомных животных, а раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
2022-08-20T17:40
2022-08-20T17:40
животные
бездомные животные
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Сегодня тут проживают 800 собак и 20 кошек. Расход корма огромный и еды часто не хватает. Нуждается приют и в помощи волонтеров. Многие сотрудники уволились и покинули город, спасаясь от обстрелов. Приют открылся в Донецке 17 лет назад.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи
Приют для животных «ПИФ» открылся в Донецке 17 лет назад. Тут проживает 800 собак и 20 кошек. Расход корма огромный и еды часто не хватает. Нуждается приют и в помощи волонтеров.
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животные, бездомные животные, видео
Животные, бездомные животные
"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи
В приют "ПИФ" принимают всех бездомных животных, а раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
2022-08-20T17:40
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PT1M33S
17:40 20.08.2022
 

"Спасение животных под обстрелами": приют в Донецке нуждается в помощи

Читать ria.ru в
В приют "ПИФ" принимают всех бездомных животных, а раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сегодня тут проживают 800 собак и 20 кошек. Расход корма огромный и еды часто не хватает. Нуждается приют и в помощи волонтеров. Многие сотрудники уволились и покинули город, спасаясь от обстрелов. Приют открылся в Донецке 17 лет назад.
 
Животныебездомные животные
 
 
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