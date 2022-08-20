https://ria.ru/20220820/pozhary-1811045692.html
Самолеты ВКС сбросили на пожары в Рязанской области 126 тонн воды
Самолеты ВКС сбросили на пожары в Рязанской области 126 тонн воды - РИА Новости, 20.08.2022
Самолеты ВКС сбросили на пожары в Рязанской области 126 тонн воды
Два самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, за 20 августа они сбросили на огонь 126... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T22:46
2022-08-20T22:46
2022-08-20T23:45
происшествия
россия
рязанская область
войска воздушно-космической обороны
ил-76
ми-8 амтш
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Два самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, за 20 августа они сбросили на огонь 126 тонн воды, сообщили в субботу в Минобороны России."Двадцатого августа в тушении лесных пожаров в Рязанской области были задействованы два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, оборудованные специальными водосливными устройствами ВАП-2", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки экипажи самолетов Ил-76 выполнили три самолето-вылета и сбросили на очаги возгорания 126 тонн воды.Также в тушении лесных пожаров в регионе принимает участие экипаж вертолета Ми-8 армейской авиации ВКС России, оборудованный водосливным устройством ВСУ-5А, он за 15 раз сбросил 37,5 тонн воды.Отмечается, что авиационная группировка Минобороны России продолжит выполнение задач по тушению лесных пожаров в Рязанской области."Применение авиации Минобороны России для тушения пожаров в Рязанской области позволило снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах, улучшить общую экологическую обстановку в регионе", - уточнили в военном ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры тушения пожаров в Рязанской области
Кадры тушения пожаров в Рязанской области
2022-08-20T22:46
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, рязанская область, войска воздушно-космической обороны, ил-76, ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Рязанская область, Войска воздушно-космической обороны, Ил-76, Ми-8 АМТШ
22:46 20.08.2022 (обновлено: 23:45 20.08.2022)
Самолеты ВКС сбросили на пожары в Рязанской области 126 тонн воды
Минобороны: два Ил-76 ВКС России сбросили на пожары в Рязанской области 126 тонн воды
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Два самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, за 20 августа они сбросили на огонь 126 тонн воды, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Двадцатого августа в тушении лесных пожаров в Рязанской области
были задействованы два самолета Ил-76
военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России
, оборудованные специальными водосливными устройствами ВАП-2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки экипажи самолетов Ил-76 выполнили три самолето-вылета и сбросили на очаги возгорания 126 тонн воды.
Также в тушении лесных пожаров в регионе принимает участие экипаж вертолета Ми-8
армейской авиации ВКС
России, оборудованный водосливным устройством ВСУ
-5А, он за 15 раз сбросил 37,5 тонн воды.
Отмечается, что авиационная группировка Минобороны России продолжит выполнение задач по тушению лесных пожаров в Рязанской области.
"Применение авиации Минобороны России для тушения пожаров в Рязанской области позволило снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах, улучшить общую экологическую обстановку в регионе", - уточнили в военном ведомстве.