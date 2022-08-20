https://ria.ru/20220820/pozhary-1811045692.html

Самолеты ВКС сбросили на пожары в Рязанской области 126 тонн воды

Самолеты ВКС сбросили на пожары в Рязанской области 126 тонн воды - РИА Новости, 20.08.2022

Самолеты ВКС сбросили на пожары в Рязанской области 126 тонн воды

Два самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, за 20 августа они сбросили на огонь 126... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T22:46

2022-08-20T22:46

2022-08-20T23:45

происшествия

россия

рязанская область

войска воздушно-космической обороны

ил-76

ми-8 амтш

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Два самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, за 20 августа они сбросили на огонь 126 тонн воды, сообщили в субботу в Минобороны России."Двадцатого августа в тушении лесных пожаров в Рязанской области были задействованы два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, оборудованные специальными водосливными устройствами ВАП-2", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки экипажи самолетов Ил-76 выполнили три самолето-вылета и сбросили на очаги возгорания 126 тонн воды.Также в тушении лесных пожаров в регионе принимает участие экипаж вертолета Ми-8 армейской авиации ВКС России, оборудованный водосливным устройством ВСУ-5А, он за 15 раз сбросил 37,5 тонн воды.Отмечается, что авиационная группировка Минобороны России продолжит выполнение задач по тушению лесных пожаров в Рязанской области."Применение авиации Минобороны России для тушения пожаров в Рязанской области позволило снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах, улучшить общую экологическую обстановку в регионе", - уточнили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220820/pozhar-1811008793.html

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Кадры тушения пожаров в Рязанской области Кадры тушения пожаров в Рязанской области 2022-08-20T22:46 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, рязанская область, войска воздушно-космической обороны, ил-76, ми-8 амтш