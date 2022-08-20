https://ria.ru/20220820/pozhary-1810948645.html

Власти рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области

Власти рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 20.08.2022

Власти рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области

Ситуация с крупным лесным пожаром в Рязанской области контролируемая, пожар ограничен, заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:15

2022-08-20T12:15

2022-08-20T18:47

происшествия

рязанская область

павел малков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Ситуация с крупным лесным пожаром в Рязанской области контролируемая, пожар ограничен, заявил врио губернатора региона Павел Малков."Пожар в целом уже ограничен, опахан, тяжелая техника работает. Поэтому в целом ситуация контролируемая", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 1".По данным Авиалесоохраны, на утро субботы в Рязанской области зарегистрировано пять лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 6,8 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20220820/moskva-1810934650.html

рязанская область

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2022

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожаров в Рязанской области Кадры тушения пожаров в Рязанской области 2022-08-20T12:15 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область, павел малков