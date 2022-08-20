https://ria.ru/20220820/pozhary-1810948645.html
Власти рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
Власти рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области - РИА Новости, 20.08.2022
Власти рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
Ситуация с крупным лесным пожаром в Рязанской области контролируемая, пожар ограничен, заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:15
2022-08-20T12:15
2022-08-20T18:47
происшествия
рязанская область
павел малков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Ситуация с крупным лесным пожаром в Рязанской области контролируемая, пожар ограничен, заявил врио губернатора региона Павел Малков."Пожар в целом уже ограничен, опахан, тяжелая техника работает. Поэтому в целом ситуация контролируемая", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 1".По данным Авиалесоохраны, на утро субботы в Рязанской области зарегистрировано пять лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 6,8 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20220820/moskva-1810934650.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры тушения пожаров в Рязанской области
Кадры тушения пожаров в Рязанской области
2022-08-20T12:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
12:15 20.08.2022 (обновлено: 18:47 20.08.2022)
Власти рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области
Врио главы Рязанской области Малков назвал ситуацию с пожарами в регионе контролируемой