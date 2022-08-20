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В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе

В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 20.08.2022

В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе

Превышений вредных веществ в воздухе в Московской области из-за пожаров в Рязанской области не зафиксировано, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:57

2022-08-20T11:57

2022-08-20T11:57

происшествия

павел малков

иван советников

рязанский район

рязанская область

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Превышений вредных веществ в воздухе в Московской области из-за пожаров в Рязанской области не зафиксировано, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил в пятницу врио губернатора Павел Малков. В Спасском, Клепиковском и Рязанском районах введен режим ЧС. Самый сложный пожар, который, по словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, на данный момент является самым крупным в центральной России – в районе Кудомского лесничества. Площадь пройденного огня, сообщал Советников, составляет более 6 тысяч гектаров."По состоянию на 20.08 2022 07.00 превышений гигиенических нормативов (вредных веществ - ред.) качества атмосферного воздуха в зоне трасграничного переноса загрязняющих веществ от пожаров не зафиксировано", - сказано в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/chs-1810794916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, павел малков, иван советников, рязанский район, рязанская область, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии