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В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе
В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 20.08.2022
В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе
Превышений вредных веществ в воздухе в Московской области из-за пожаров в Рязанской области не зафиксировано, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:57
2022-08-20T11:57
2022-08-20T11:57
происшествия
павел малков
иван советников
рязанский район
рязанская область
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Превышений вредных веществ в воздухе в Московской области из-за пожаров в Рязанской области не зафиксировано, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил в пятницу врио губернатора Павел Малков. В Спасском, Клепиковском и Рязанском районах введен режим ЧС. Самый сложный пожар, который, по словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, на данный момент является самым крупным в центральной России – в районе Кудомского лесничества. Площадь пройденного огня, сообщал Советников, составляет более 6 тысяч гектаров."По состоянию на 20.08 2022 07.00 превышений гигиенических нормативов (вредных веществ - ред.) качества атмосферного воздуха в зоне трасграничного переноса загрязняющих веществ от пожаров не зафиксировано", - сказано в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/chs-1810794916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, павел малков, иван советников, рязанский район, рязанская область, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Павел Малков, Иван Советников, Рязанский район, Рязанская область, Россия, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе
В Подмосковье не зафиксировали превышений ПДК в воздухе из-за пожаров в Рязанской области