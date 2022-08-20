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В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 20.08.2022
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В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе
В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 20.08.2022
В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе
Превышений вредных веществ в воздухе в Московской области из-за пожаров в Рязанской области не зафиксировано, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:57
2022-08-20T11:57
происшествия
павел малков
иван советников
рязанский район
рязанская область
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Превышений вредных веществ в воздухе в Московской области из-за пожаров в Рязанской области не зафиксировано, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил в пятницу врио губернатора Павел Малков. В Спасском, Клепиковском и Рязанском районах введен режим ЧС. Самый сложный пожар, который, по словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, на данный момент является самым крупным в центральной России – в районе Кудомского лесничества. Площадь пройденного огня, сообщал Советников, составляет более 6 тысяч гектаров."По состоянию на 20.08 2022 07.00 превышений гигиенических нормативов (вредных веществ - ред.) качества атмосферного воздуха в зоне трасграничного переноса загрязняющих веществ от пожаров не зафиксировано", - сказано в сообщении.
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рязанский район
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происшествия, павел малков, иван советников, рязанский район, рязанская область, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Павел Малков, Иван Советников, Рязанский район, Рязанская область, Россия, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
11:57 20.08.2022
 
В Подмосковье не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе

В Подмосковье не зафиксировали превышений ПДК в воздухе из-за пожаров в Рязанской области

© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтактеТушение природного пожара в Рязанской области
Тушение природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтакте
Тушение природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Превышений вредных веществ в воздухе в Московской области из-за пожаров в Рязанской области не зафиксировано, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.
Пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось, сообщил в пятницу врио губернатора Павел Малков. В Спасском, Клепиковском и Рязанском районах введен режим ЧС. Самый сложный пожар, который, по словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, на данный момент является самым крупным в центральной России – в районе Кудомского лесничества. Площадь пройденного огня, сообщал Советников, составляет более 6 тысяч гектаров.
"По состоянию на 20.08 2022 07.00 превышений гигиенических нормативов (вредных веществ - ред.) качества атмосферного воздуха в зоне трасграничного переноса загрязняющих веществ от пожаров не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 16:20В России
В третьем районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров
 
ПроисшествияПавел МалковИван СоветниковРязанский районРязанская областьРоссияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Природные пожары в России
 
 
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