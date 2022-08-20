https://ria.ru/20220820/pozhary-1810923914.html

Ветер продолжит нести в Москву дым от лесных пожаров, считает синоптик

Ветер продолжит нести в Москву дым от лесных пожаров, считает синоптик - РИА Новости, 20.08.2022

Ветер продолжит нести в Москву дым от лесных пожаров, считает синоптик

Восточный и юго-восточный ветер продолжит нести в Москву запах и дым от лесных пожаров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:42

2022-08-20T09:42

2022-08-20T09:55

общество

москва

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Восточный и юго-восточный ветер продолжит нести в Москву запах и дым от лесных пожаров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ветры в нижнем слое атмосфере сохраняются юго-восточных, восточных румбов, то есть будут дуть с востока, юго-востока. Если лесные пожары той части нашей страны сохранятся, то, естественно, дым и запах от них придут в столичный регион", - заявил Леус.Он отметил, что погода негативно повлияет на ситуацию с задымлением в Москве от природных пожаров в Рязанской области.Со среды москвичи жалуются на запах гари в городе. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

https://ria.ru/20220819/zdorove-1810635576.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва