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Ветер продолжит нести в Москву дым от лесных пожаров, считает синоптик - РИА Новости, 20.08.2022
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Ветер продолжит нести в Москву дым от лесных пожаров, считает синоптик
Ветер продолжит нести в Москву дым от лесных пожаров, считает синоптик - РИА Новости, 20.08.2022
Ветер продолжит нести в Москву дым от лесных пожаров, считает синоптик
Восточный и юго-восточный ветер продолжит нести в Москву запах и дым от лесных пожаров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:42
2022-08-20T09:55
общество
москва
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Восточный и юго-восточный ветер продолжит нести в Москву запах и дым от лесных пожаров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ветры в нижнем слое атмосфере сохраняются юго-восточных, восточных румбов, то есть будут дуть с востока, юго-востока. Если лесные пожары той части нашей страны сохранятся, то, естественно, дым и запах от них придут в столичный регион", - заявил Леус.Он отметил, что погода негативно повлияет на ситуацию с задымлением в Москве от природных пожаров в Рязанской области.Со среды москвичи жалуются на запах гари в городе. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
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общество, москва
Общество, Москва
09:42 20.08.2022 (обновлено: 09:55 20.08.2022)
 
Ветер продолжит нести в Москву дым от лесных пожаров, считает синоптик

Синоптик "Фобос": ветер продолжит нести в Москву запах и дым от лесных пожаров

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДым от лесных пожаров в Москве
Дым от лесных пожаров в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Дым от лесных пожаров в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Восточный и юго-восточный ветер продолжит нести в Москву запах и дым от лесных пожаров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Ветры в нижнем слое атмосфере сохраняются юго-восточных, восточных румбов, то есть будут дуть с востока, юго-востока. Если лесные пожары той части нашей страны сохранятся, то, естественно, дым и запах от них придут в столичный регион", - заявил Леус.
Он отметил, что погода негативно повлияет на ситуацию с задымлением в Москве от природных пожаров в Рязанской области.
Со среды москвичи жалуются на запах гари в городе. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
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