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В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 20.08.2022
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В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 20.08.2022
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 656 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T03:55
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происшествия
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 656 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.08.2022 года в России ликвидировано 60 лесных пожаров на площади 656 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 20 августа в стране действовало 82 лесных пожара на площади 84 935 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действуют 8 пожаров на площади 67 167 гектаров.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
03:55 20.08.2022
 
В России за сутки потушили 60 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 656 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 656 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.08.2022 года в России ликвидировано 60 лесных пожаров на площади 656 гектаров", - говорится в сообщении.
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К полуночи 20 августа в стране действовало 82 лесных пожара на площади 84 935 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действуют 8 пожаров на площади 67 167 гектаров.
 
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