https://ria.ru/20220820/pozhary-1810904130.html
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 20.08.2022
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 656 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T03:55
2022-08-20T03:55
2022-08-20T03:55
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 656 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.08.2022 года в России ликвидировано 60 лесных пожаров на площади 656 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 20 августа в стране действовало 82 лесных пожара на площади 84 935 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действуют 8 пожаров на площади 67 167 гектаров.
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 656 гектаров