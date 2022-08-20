https://ria.ru/20220820/pozhary-1810904130.html

В России за сутки потушили 60 природных пожаров

В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 20.08.2022

В России за сутки потушили 60 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 656 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T03:55

2022-08-20T03:55

2022-08-20T03:55

происшествия

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров на площади 656 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.08.2022 года в России ликвидировано 60 лесных пожаров на площади 656 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 20 августа в стране действовало 82 лесных пожара на площади 84 935 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действуют 8 пожаров на площади 67 167 гектаров.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810772190.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия