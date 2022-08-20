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В рязанский поселок запретили въезд из-за пожара

В рязанский поселок запретили въезд из-за пожара - РИА Новости, 20.08.2022

В рязанский поселок запретили въезд из-за пожара

Въезд в поселок Деулино в Рязанской области, рядом с которым бушует пожар, в целях усиления безопасности запрещен для тех, кто там не проживает, сообщил врио... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T18:16

2022-08-20T18:16

2022-08-20T18:48

происшествия

павел малков

рязанская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Въезд в поселок Деулино в Рязанской области, рядом с которым бушует пожар, в целях усиления безопасности запрещен для тех, кто там не проживает, сообщил врио губернатора региона Павел Малков."Один из очагов природных пожаров расположен возле поселка Деулино. Для усиления безопасности с сегодняшнего дня вводится запрет на въезд в поселок. Эта мера не коснется жителей населенного пункта, спецтехники и служебных автомобилей со спецпропусками", - написал Малков в своем Telegram-канале.Он отметил, что в настоящее время в районе Деулина находится большая группировка сил и средств - свыше 220 человек и около 80 единиц техники. Их усилиями удается гасить новые очаги, не подпускать огонь на опасное расстояние.Ранее в субботу Малков сообщал, что общая площадь, пройденная пожаром в регионе, составляет около 6,5 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20220820/pozhar-1810963526.html

рязанская область

россия

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Кадры тушения пожаров в Рязанской области Кадры тушения пожаров в Рязанской области 2022-08-20T18:16 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, павел малков, рязанская область, россия