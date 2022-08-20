https://ria.ru/20220820/pozhar-1811008793.html
В рязанский поселок запретили въезд из-за пожара
В рязанский поселок запретили въезд из-за пожара - РИА Новости, 20.08.2022
В рязанский поселок запретили въезд из-за пожара
Въезд в поселок Деулино в Рязанской области, рядом с которым бушует пожар, в целях усиления безопасности запрещен для тех, кто там не проживает, сообщил врио... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T18:16
2022-08-20T18:16
2022-08-20T18:48
происшествия
павел малков
рязанская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Въезд в поселок Деулино в Рязанской области, рядом с которым бушует пожар, в целях усиления безопасности запрещен для тех, кто там не проживает, сообщил врио губернатора региона Павел Малков."Один из очагов природных пожаров расположен возле поселка Деулино. Для усиления безопасности с сегодняшнего дня вводится запрет на въезд в поселок. Эта мера не коснется жителей населенного пункта, спецтехники и служебных автомобилей со спецпропусками", - написал Малков в своем Telegram-канале.Он отметил, что в настоящее время в районе Деулина находится большая группировка сил и средств - свыше 220 человек и около 80 единиц техники. Их усилиями удается гасить новые очаги, не подпускать огонь на опасное расстояние.Ранее в субботу Малков сообщал, что общая площадь, пройденная пожаром в регионе, составляет около 6,5 тысячи гектаров.
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Кадры тушения пожаров в Рязанской области
Кадры тушения пожаров в Рязанской области
2022-08-20T18:16
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РИА Новости
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происшествия, павел малков, рязанская область, россия
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Россия
18:16 20.08.2022 (обновлено: 18:48 20.08.2022)
В рязанский поселок запретили въезд из-за пожара
Власти запретили въезд в поселок Деулино в Рязанской области, рядом с которым бушует пожар