https://ria.ru/20220820/pozhar-1810963526.html

Число самолетов для тушения пожаров в Рязанской области увеличат до семи

Число самолетов для тушения пожаров в Рязанской области увеличат до семи - РИА Новости, 20.08.2022

Число самолетов для тушения пожаров в Рязанской области увеличат до семи

Количество самолетов для тушения пожаров в Рязанской области увеличат с 4 до 7, также планируется нарастить число вертолетов, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:51

2022-08-20T13:51

2022-08-20T18:50

происшествия

рязанская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Количество самолетов для тушения пожаров в Рязанской области увеличат с 4 до 7, также планируется нарастить число вертолетов, заявил врио губернатора региона Павел Малков.В своем Telegram-канале он написал, что в субботу в область прибыл глава Минприроды Александр Козлов, принявший участие в заседании оперативного штаба в поселке Деулино, неподалеку от которого бушует самый крупный пожар в регионе."Пожароопасная обстановка в регионе остается напряженной. Погодные условия по-прежнему неблагоприятны: сильный ветер, отсутствие дождя. Общая площадь, пройденная пожаром, - около 6,5 тысячи гектаров. Площадь активного горения со вчерашнего дня практически не изменилась", - отметил Малков.Он рассказал, что основной метод тушения сейчас - создание минерализированных полос для отсечения пожара и пролив водой, в том числе с помощью авиации."Обсудили с Александром Александровичем возможность привлечения дополнительных сил. К тем четырем самолетам, которые уже поступили в регион (два Ил-76 и два Бе-200), можем получить еще три. Также планируем увеличить количество вертолетов - сейчас их семь. Они будут заняты на сбросе воды по кромке пожара", - написал врио губернатора.По его словам, вертолеты помогают не только погасить огонь, но и сбить дым. С увеличением числа вертолетов повысятся возможности авиапатрулирования, облёты будут проводиться раз в два часа."Это необходимо для оценки обстановки - реальную картину можно получить только с воздуха", - подчеркнул Малков.По его данным, сейчас на тушении задействованы более 800 человек: мобильные отряды МЧС, Рослесхоза, других регионов. Используется 135 единиц наземной техники. Ночью в область прибыли десантники-парашютисты – настоящая элита пожаротушения, отметил он – еще 40 человек."В целом, ситуация контролируемая, непосредственной угрозы для населенных пунктов нет. Пожар в основном ограничен, опахан тяжелой техникой. Тем не менее, в любую секунду обстановка может измениться. Поэтому продолжаем работать и держать всё на контроле", - резюмировал врио губернатора.

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рязанская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожаров в Рязанской области Кадры тушения пожаров в Рязанской области 2022-08-20T13:51 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область