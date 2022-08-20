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Число очагов пожаров во Владимирской области увеличилось до десяти - РИА Новости, 20.08.2022
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Число очагов пожаров во Владимирской области увеличилось до десяти
Число очагов пожаров во Владимирской области увеличилось до десяти - РИА Новости, 20.08.2022
Число очагов пожаров во Владимирской области увеличилось до десяти
Число очагов природных пожаров во Владимирской области за сутки увеличилось до 10, ситуация осложняется жарой и ветром, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:16
2022-08-20T13:30
происшествия
владимирская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Число очагов природных пожаров во Владимирской области за сутки увеличилось до 10, ситуация осложняется жарой и ветром, заявил врио губернатора региона Александр Авдеев."Число очагов пожаров за сутки увеличилось до 10… В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой, а также преобладающим высоким 4 и чрезвычайным 5 классом пожарной опасности улучшения ситуации на неделе не ожидается. Введен запрет на посещение гражданами лесов", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.По его словам, наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в Петушинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах. Прогнозируется ухудшение обстановки в Собинском, Судогодском, Меленковском, Гороховецком, Селивановском, Вязниковском и Ковровском районах.Врио губернатора отметил, что главам муниципалитетов дано поручение организовать проверку готовности пунктов временного размещения к приему жителей. Особое внимание – населенным пунктам в зоне угрозы – Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Петушинскому районам."Мобилизуем добровольцев и сотрудников коммунальных служб, ДСУ-3 в усиление огнеборцам", - написал Авдеев.По данным ГУ МЧС по региону, самое крупное возгорание, площадь которого в предыдущие дни доходила до 4 гектаров - это тление торфа в Гусь-Хрустальном районе у деревни Панфилово – на данный момент сокращено до 0,8 гектара.
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
13:16 20.08.2022 (обновлено: 13:30 20.08.2022)
 
Число очагов пожаров во Владимирской области увеличилось до десяти

Число очагов пожаров во Владимирской области за сутки увеличилось до десяти

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиТушение природных пожаров
Тушение природных пожаров - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Тушение природных пожаров. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Число очагов природных пожаров во Владимирской области за сутки увеличилось до 10, ситуация осложняется жарой и ветром, заявил врио губернатора региона Александр Авдеев.
"Число очагов пожаров за сутки увеличилось до 10… В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой, а также преобладающим высоким 4 и чрезвычайным 5 классом пожарной опасности улучшения ситуации на неделе не ожидается. Введен запрет на посещение гражданами лесов", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
По его словам, наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в Петушинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах. Прогнозируется ухудшение обстановки в Собинском, Судогодском, Меленковском, Гороховецком, Селивановском, Вязниковском и Ковровском районах.
Врио губернатора отметил, что главам муниципалитетов дано поручение организовать проверку готовности пунктов временного размещения к приему жителей. Особое внимание – населенным пунктам в зоне угрозы – Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Петушинскому районам.
"Мобилизуем добровольцев и сотрудников коммунальных служб, ДСУ-3 в усиление огнеборцам", - написал Авдеев.
По данным ГУ МЧС по региону, самое крупное возгорание, площадь которого в предыдущие дни доходила до 4 гектаров - это тление торфа в Гусь-Хрустальном районе у деревни Панфилово – на данный момент сокращено до 0,8 гектара.
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