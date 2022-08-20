13:16 20.08.2022 (обновлено: 13:30 20.08.2022)
Число очагов пожаров во Владимирской области увеличилось до десяти
Число очагов пожаров во Владимирской области за сутки увеличилось до десяти
Тушение природных пожаров. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Число очагов природных пожаров во Владимирской области за сутки увеличилось до 10, ситуация осложняется жарой и ветром, заявил врио губернатора региона Александр Авдеев.
"Число очагов пожаров за сутки увеличилось до 10… В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой, а также преобладающим высоким 4 и чрезвычайным 5 классом пожарной опасности улучшения ситуации на неделе не ожидается. Введен запрет на посещение гражданами лесов", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
По его словам, наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в Петушинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах. Прогнозируется ухудшение обстановки в Собинском, Судогодском, Меленковском, Гороховецком, Селивановском, Вязниковском и Ковровском районах.
Врио губернатора отметил, что главам муниципалитетов дано поручение организовать проверку готовности пунктов временного размещения к приему жителей. Особое внимание – населенным пунктам в зоне угрозы – Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Петушинскому районам.
"Мобилизуем добровольцев и сотрудников коммунальных служб, ДСУ-3 в усиление огнеборцам", - написал Авдеев.
По данным ГУ МЧС по региону, самое крупное возгорание, площадь которого в предыдущие дни доходила до 4 гектаров - это тление торфа в Гусь-Хрустальном районе у деревни Панфилово – на данный момент сокращено до 0,8 гектара.