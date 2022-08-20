https://ria.ru/20220820/pozhar-1810957179.html

Число очагов пожаров во Владимирской области увеличилось до десяти

Число очагов пожаров во Владимирской области увеличилось до десяти - РИА Новости, 20.08.2022

Число очагов пожаров во Владимирской области увеличилось до десяти

Число очагов природных пожаров во Владимирской области за сутки увеличилось до 10, ситуация осложняется жарой и ветром, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:16

2022-08-20T13:16

2022-08-20T13:30

происшествия

владимирская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Число очагов природных пожаров во Владимирской области за сутки увеличилось до 10, ситуация осложняется жарой и ветром, заявил врио губернатора региона Александр Авдеев."Число очагов пожаров за сутки увеличилось до 10… В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой, а также преобладающим высоким 4 и чрезвычайным 5 классом пожарной опасности улучшения ситуации на неделе не ожидается. Введен запрет на посещение гражданами лесов", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.По его словам, наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в Петушинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах. Прогнозируется ухудшение обстановки в Собинском, Судогодском, Меленковском, Гороховецком, Селивановском, Вязниковском и Ковровском районах.Врио губернатора отметил, что главам муниципалитетов дано поручение организовать проверку готовности пунктов временного размещения к приему жителей. Особое внимание – населенным пунктам в зоне угрозы – Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Петушинскому районам."Мобилизуем добровольцев и сотрудников коммунальных служб, ДСУ-3 в усиление огнеборцам", - написал Авдеев.По данным ГУ МЧС по региону, самое крупное возгорание, площадь которого в предыдущие дни доходила до 4 гектаров - это тление торфа в Гусь-Хрустальном районе у деревни Панфилово – на данный момент сокращено до 0,8 гектара.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810717696.html

владимирская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область