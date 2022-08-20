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Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России - РИА Новости, 20.08.2022
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Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России
Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России - РИА Новости, 20.08.2022
Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России
Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:01
2022-08-20T11:01
сергей шойгу
россия
украина
верховная рада украины
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса."Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА* бойцами за национальную независимость. После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - всё, что связано с нашей страной", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что "многие на Украине не приняли такую политику". "В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция", - отметил министр обороны РФ.* Экстремистская организация, запрещена в России.
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сергей шойгу, россия, украина, верховная рада украины
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Верховная Рада Украины
11:01 20.08.2022
 
Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России

Шойгу: многие жители Украины не приняли политику Киева на разжигание ненависти к России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.
"Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА* бойцами за национальную независимость. После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - всё, что связано с нашей страной", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что "многие на Украине не приняли такую политику". "В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция", - отметил министр обороны РФ.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
Кельштайнхаус (Орлиное гнездо) в Баварии - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
08:00
Наци в белых рубашках: в Европе возвращается мода на гитлеризм
 
Сергей ШойгуРоссияУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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