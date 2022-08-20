https://ria.ru/20220820/politika-1810936988.html

Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России

Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России - РИА Новости, 20.08.2022

Шойгу: не все украинцы приняли политику на разжигание ненависти к России

Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:01

2022-08-20T11:01

2022-08-20T11:01

сергей шойгу

россия

украина

верховная рада украины

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса."Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА* бойцами за национальную независимость. После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - всё, что связано с нашей страной", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что "многие на Украине не приняли такую политику". "В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция", - отметил министр обороны РФ.* Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220820/evropa-1810800438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, украина, верховная рада украины