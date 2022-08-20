https://ria.ru/20220820/pokushenie-1810997450.html

На мэра Мариуполя совершили покушение

На мэра Мариуполя совершили покушение - РИА Новости, 20.08.2022

На мэра Мариуполя совершили покушение

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершили покушение у въезда в городской зоопарк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:21

2022-08-20T17:21

2022-08-20T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

мвд днр

мариуполь

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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МАРИУПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершили покушение у въезда в городской зоопарк, передает корреспондент РИА Новости.Источники на месте рассказали, что днем в районе, где проезжал глава города, прозвучал "хлопок", пострадавших и жертв нет. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.На месте происшествия работает машина взрывотехнической лаборатории МВД ДНР.По словам источника, на въезде в Мариуполь также усилили проверки на блокпостах. Сотрудники силовых структур тщательно проверяют автомобили, интересуются целью поездки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220820/saldo-1810978205.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мвд днр, мариуполь, владимир путин, донецкая народная республика, россия