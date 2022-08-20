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На мэра Мариуполя совершили покушение - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/pokushenie-1810997450.html
На мэра Мариуполя совершили покушение
На мэра Мариуполя совершили покушение - РИА Новости, 20.08.2022
На мэра Мариуполя совершили покушение
На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершили покушение у въезда в городской зоопарк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:21
2022-08-20T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
мвд днр
мариуполь
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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МАРИУПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершили покушение у въезда в городской зоопарк, передает корреспондент РИА Новости.Источники на месте рассказали, что днем в районе, где проезжал глава города, прозвучал "хлопок", пострадавших и жертв нет. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.На месте происшествия работает машина взрывотехнической лаборатории МВД ДНР.По словам источника, на въезде в Мариуполь также усилили проверки на блокпостах. Сотрудники силовых структур тщательно проверяют автомобили, интересуются целью поездки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220820/saldo-1810978205.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, мвд днр, мариуполь, владимир путин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, МВД ДНР, Мариуполь, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия
17:21 20.08.2022 (обновлено: 17:33 20.08.2022)
 
На мэра Мариуполя совершили покушение

На мэра Мариуполя Иващенко совершили покушение, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКонстантин Иващенко
Константин Иващенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МАРИУПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершили покушение у въезда в городской зоопарк, передает корреспондент РИА Новости.
Источники на месте рассказали, что днем в районе, где проезжал глава города, прозвучал "хлопок", пострадавших и жертв нет. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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На месте происшествия работает машина взрывотехнической лаборатории МВД ДНР.
По словам источника, на въезде в Мариуполь также усилили проверки на блокпостах. Сотрудники силовых структур тщательно проверяют автомобили, интересуются целью поездки.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМВД ДНРМариупольВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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