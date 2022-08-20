https://ria.ru/20220820/pogoda-1810995305.html
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.08.2022
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:09
2022-08-20T17:09
2022-08-20T17:09
московская область (подмосковье)
общество
погода
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в столице действует до 15.00 22 августа, в Подмосковье до 11.00 22 августа.
https://ria.ru/20220820/gar-1810976851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, погода, гидрометцентр
Московская область (Подмосковье), Общество, Погода, Гидрометцентр
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за риска пожаров