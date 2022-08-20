https://ria.ru/20220820/pogoda-1810995305.html

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.08.2022

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:09

2022-08-20T17:09

2022-08-20T17:09

московская область (подмосковье)

общество

погода

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в столице действует до 15.00 22 августа, в Подмосковье до 11.00 22 августа.

https://ria.ru/20220820/gar-1810976851.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), общество, погода, гидрометцентр