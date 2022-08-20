https://ria.ru/20220820/pogibshaya-1811045244.html

При обстреле Владимировки погибла женщина

При обстреле Владимировки погибла женщина - РИА Новости, 20.08.2022

При обстреле Владимировки погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Владимировка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T22:36

2022-08-20T22:36

2022-08-20T22:36

специальная военная операция на украине

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украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Владимировка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики:... н.п. Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): погибла женщина 1953 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220820/donetsk-1811043035.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины