https://ria.ru/20220820/pogibshaya-1811045244.html
При обстреле Владимировки погибла женщина
При обстреле Владимировки погибла женщина - РИА Новости, 20.08.2022
При обстреле Владимировки погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Владимировка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T22:36
2022-08-20T22:36
2022-08-20T22:36
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Владимировка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики:... н.п. Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): погибла женщина 1953 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220820/donetsk-1811043035.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Владимировки погибла женщина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле со стороны ВСУ Владимировки погибла женщина