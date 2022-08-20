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Суеверный калининградец сжег 33 помойки после стрижки

Суеверный калининградец сжег 33 помойки после стрижки - РИА Новости, 20.08.2022

Суеверный калининградец сжег 33 помойки после стрижки

Житель Калининградской области, убежденный в необходимости сжигания остриженных волос, спалил 33 мусорных контейнера, сообщило региональное управление МВД... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T18:01

2022-08-20T18:01

2022-08-20T18:22

калининградская область

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Житель Калининградской области, убежденный в необходимости сжигания остриженных волос, спалил 33 мусорных контейнера, сообщило региональное управление МВД России.Как информирует ведомство, инцидент произошел в городе Мамоново в ночь на 15 августа после того, как мужчина пришел к родственникам на стрижку. Проснувшись после последовавших за ней посиделок с алкоголем, он выяснил, что остриженные волосы выбросили в мусорный бак."Подозреваемый, являясь суеверной личностью, предпочитал сжигать остриженные пряди, вследствие чего незамедлительно направился к ближайшему баку и поджег его. Родственники мужчины успели потушить контейнер, но его уже было не остановить. Нетрезвый злоумышленник обошел 14 участков, где были установлены мусорки, и поджег их с помощью спичек и зажигалки", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале областной полиции.Ущерб составил более 356 тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

https://ria.ru/20220730/podzhog-1806074754.html

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калининградская область, происшествия, россия