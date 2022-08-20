Рейтинг@Mail.ru
Суеверный калининградец сжег 33 помойки после стрижки - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/podzheg-1811004981.html
Суеверный калининградец сжег 33 помойки после стрижки
Суеверный калининградец сжег 33 помойки после стрижки - РИА Новости, 20.08.2022
Суеверный калининградец сжег 33 помойки после стрижки
Житель Калининградской области, убежденный в необходимости сжигания остриженных волос, спалил 33 мусорных контейнера, сообщило региональное управление МВД... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T18:01
2022-08-20T18:22
калининградская область
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Житель Калининградской области, убежденный в необходимости сжигания остриженных волос, спалил 33 мусорных контейнера, сообщило региональное управление МВД России.Как информирует ведомство, инцидент произошел в городе Мамоново в ночь на 15 августа после того, как мужчина пришел к родственникам на стрижку. Проснувшись после последовавших за ней посиделок с алкоголем, он выяснил, что остриженные волосы выбросили в мусорный бак."Подозреваемый, являясь суеверной личностью, предпочитал сжигать остриженные пряди, вследствие чего незамедлительно направился к ближайшему баку и поджег его. Родственники мужчины успели потушить контейнер, но его уже было не остановить. Нетрезвый злоумышленник обошел 14 участков, где были установлены мусорки, и поджег их с помощью спичек и зажигалки", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале областной полиции.Ущерб составил более 356 тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".
https://ria.ru/20220730/podzhog-1806074754.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, происшествия, россия
Калининградская область, Происшествия, Россия
18:01 20.08.2022 (обновлено: 18:22 20.08.2022)
 
Суеверный калининградец сжег 33 помойки после стрижки

Суеверный житель Калининграда поджег 33 мусорных контейнера после стрижки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Житель Калининградской области, убежденный в необходимости сжигания остриженных волос, спалил 33 мусорных контейнера, сообщило региональное управление МВД России.
Как информирует ведомство, инцидент произошел в городе Мамоново в ночь на 15 августа после того, как мужчина пришел к родственникам на стрижку. Проснувшись после последовавших за ней посиделок с алкоголем, он выяснил, что остриженные волосы выбросили в мусорный бак.
"Подозреваемый, являясь суеверной личностью, предпочитал сжигать остриженные пряди, вследствие чего незамедлительно направился к ближайшему баку и поджег его. Родственники мужчины успели потушить контейнер, но его уже было не остановить. Нетрезвый злоумышленник обошел 14 участков, где были установлены мусорки, и поджег их с помощью спичек и зажигалки", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале областной полиции.
Ущерб составил более 356 тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 15:39
Житель Марий Эл поджег остановивших его сотрудников ГИБДД, возбуждено дело
 
Калининградская областьПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала