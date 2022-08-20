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Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост - РИА Новости, 20.08.2022
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Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост
Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост - РИА Новости, 20.08.2022
Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не забирал секретные документы, когда покидал пост. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T05:33
2022-08-20T05:33
в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не забирал секретные документы, когда покидал пост."Нет, насколько мне известно", - ответил Пенс на вопрос, сохранил ли он какую-либо секретную информацию, покидая свой пост.Бывший президент США Дональд Трамп 9 августа заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ранее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.
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в мире, сша
В мире, США
05:33 20.08.2022
 
Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост

Бывший вице-президент США Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая пост

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Майк Пенс
Дональд Трамп и Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Майк Пенс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не забирал секретные документы, когда покидал пост.
"Нет, насколько мне известно", - ответил Пенс на вопрос, сохранил ли он какую-либо секретную информацию, покидая свой пост.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 08:00
Америка обсуждает, посадят ли Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп 9 августа заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ранее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.
 
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