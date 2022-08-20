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Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост
Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост - РИА Новости, 20.08.2022
Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не забирал секретные документы, когда покидал пост. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T05:33
2022-08-20T05:33
2022-08-20T05:33
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не забирал секретные документы, когда покидал пост."Нет, насколько мне известно", - ответил Пенс на вопрос, сохранил ли он какую-либо секретную информацию, покидая свой пост.Бывший президент США Дональд Трамп 9 августа заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ранее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.
https://ria.ru/20220819/amerika-1810572902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Майк Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая свой пост
Бывший вице-президент США Пенс заявил, что не забирал секретные документы, покидая пост