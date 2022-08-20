https://ria.ru/20220820/pedagogi-1810941632.html

Педагоги ЛНР и ДНР присоединились к югорскому проекту "Учитель-волонтер"

Педагоги ЛНР и ДНР присоединились к югорскому проекту "Учитель-волонтер" - РИА Новости, 20.08.2022

Педагоги ЛНР и ДНР присоединились к югорскому проекту "Учитель-волонтер"

Молодые педагоги из Донецкой и Луганской народных республик присоединились к югорскому проекту "Учитель-волонтер", партнерское соглашение было заключено на... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:29

2022-08-20T11:29

2022-08-20T11:29

ханты-мансийский автономный округ

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

ханты-мансийский автономный округ

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Молодые педагоги из Донецкой и Луганской народных республик присоединились к югорскому проекту "Учитель-волонтер", партнерское соглашение было заключено на прошедшем в Ханты-Мансийске форуме уральской молодежи "Утро", сообщила РИА Новости руководитель отдела по работе со СМИ общественной организации Анжела Щербик.Форум "Утро" проходил в Югре с 1 по 10 августа. В течение десяти дней более 500 молодых людей из 53 регионов России, а также молодежь из подшефных территорий ДНР и ЛНР, которые курируют регионы Уральского федерального округа, получали новые знания и компетенции в сферах устойчивого развития некоммерческих организаций, социального проектирования, проектного менеджмента и управления ресурсами. Также в дни форума в Югру приехали представители 11 стран мира - участники федеральной программы "Здравствуй, Россия" из Аргентины, Германии, Польши, Турции и других государств.По ее словам, также обсуждается сотрудничество с территориальной организацией профсоюза работников ООО "Луганская телефонная компания".Также на полях форума было заключено соглашение о сотрудничестве между Луганским педагогическим университетом и Региональным педагогическим сообществом Югры.Проект "Учитель-волонтер" оказывает психолого-педагогические консультации на безвозмездной основе. Главная цель движения – помочь ребенку начального и среднего звена в усвоении образовательной программы по проблемным дисциплинам. На первоначальном старте проекта в 2020 году волонтеров-педагогов было всего 12 человек, сегодня, по данным организации, их уже свыше 100.

https://ria.ru/20220818/utro-1810470363.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

ханты-мансийский автономный округ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ханты-мансийский автономный округ, общество