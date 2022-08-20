https://ria.ru/20220820/oruzhie-1810967942.html

США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ

США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2022

США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ

США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:15

2022-08-20T14:15

2022-08-20T14:20

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.При этом уточняется, что эти снаряды не были включены в текущий "раунд" помощи.В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20220819/pomosch-1810896048.html

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в мире, сша, киев, украина, вооружения, ситуация в днр и лнр