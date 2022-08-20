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США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2022
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США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ
США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2022
США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ
США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:15
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в мире
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киев
украина
вооружения
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.При этом уточняется, что эти снаряды не были включены в текущий "раунд" помощи.В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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в мире, сша, киев, украина, вооружения, ситуация в днр и лнр
В мире, США, Киев, Украина, Вооружения, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:15 20.08.2022 (обновлено: 14:20 20.08.2022)
 
США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ

Politico: США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США
Запуск M982 Excalibur из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs
Запуск M982 Excalibur из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.
"США также планируют направить управляемые снаряды Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем", - говорится в сообщении издания.
При этом уточняется, что эти снаряды не были включены в текущий "раунд" помощи.
В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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