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США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ
США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2022
США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ
США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:15
2022-08-20T14:15
2022-08-20T14:20
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.При этом уточняется, что эти снаряды не были включены в текущий "раунд" помощи.В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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в мире, сша, киев, украина, вооружения, ситуация в днр и лнр
В мире, США, Киев, Украина, Вооружения, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:15 20.08.2022 (обновлено: 14:20 20.08.2022)
США планируют предоставить Украине снаряды Excalibur, сообщили СМИ
Politico: США планируют предоставить Украине управляемые снаряды Excalibur