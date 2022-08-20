https://ria.ru/20220820/oruzhie-1810804489.html

"Маски сорваны". США повышают ставки в борьбе с Россией

"Маски сорваны". США повышают ставки в борьбе с Россией - РИА Новости, 20.08.2022

"Маски сорваны". США повышают ставки в борьбе с Россией

В Вашингтоне одобрили очередной пакет военной помощи Киеву — на 800 миллионов долларов. И дали понять, что разрешили Украине применить американское оружие для... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:00

2022-08-20T08:00

2022-08-20T11:17

специальная военная операция на украине

технологии

вашингтон (штат)

сша

нато

вооруженные силы украины

украина

крымский мост

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Андрей Коц. В Вашингтоне одобрили очередной пакет военной помощи Киеву — на 800 миллионов долларов. И дали понять, что разрешили Украине применить американское оружие для ударов по Крыму. Об этом сообщили на фоне нескольких атак на полуостров. О том, чем обернется эскалация, — в материале РИА Новости.Атака дроновНовости из США практически совпали по времени с попыткой обстрелять военный аэродром Бельбек — с помощью беспилотника. Кроме того, в ночь на 19 августа сработали системы ПВО у Керченского моста.В конце июля начиненный поражающими элементами дрон взорвался над штабом Черноморского флота в Севастополе. Чудом обошлось без жертв, но праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в городе отменили. Украинские СМИ, в свою очередь, широко растиражировали новость.Какие коптеры использовали — непонятно. Речь может идти и о коммерческих, переделанных под военные нужды. В арсенале ВСУ есть также специализированные американские системы. Прежде всего это барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и Switchblade 600. Вашингтон предоставил Киеву не менее 700 БПЛА такого типа.Первый, массой чуть более 2,5 килограмма, помещается в обычный рейдовый рюкзак военнослужащего. Дальность полета боеприпаса — до десяти километров, мощность боевой части эквивалентна 40-миллиметровому выстрелу автоматического гранатомета. Крейсерская скорость — 100 километров в час, для наблюдения и наведения — дневная и ночная камеры.Противотанковый Switchblade 600 крупнее и тяжелее — 23 килограмма. Поражает цели на дистанции до 40 километров. Боевая часть — как у ПТРК Javelin. По словам американцев, это оружие эффективно против любой современной бронетехники, если бьет сверху. Однако им можно поражать и полевые укрепления. Предназначены для массового применения на тактической глубине обороны противника.Конечно, у ВСУ есть и более серьезные ударные БПЛА, например турецкие Bayraktar TB2. Однако Анкара не одобрила их боевое применение в Крыму.Ракетная угрозаОтмалчивались насчет полуострова и американцы. Тем не менее высокопоставленный американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с изданием Politico дал понять, что Вашингтон не против ударов."Мы не выбираем целей, конечно, все, что мы поставили, — это для самообороны. Любая цель, которая будет выбрана на территории Украины, по определению является самообороной. Крым — это Украина", — заявил он.Из того, что уже завезли, наиболее опасна артиллерия. И если гаубицы M777 вряд ли добьют с украинских позиций, то на это способны реактивные системы залпового огня HIMARS и M270 MLRS. Но только при наличии тактических ракет ATACMS с дальностью до 300 километров.Ранее в США не раз публично говорили, что не собираются поставлять такие боеприпасы Украине. Однако риторика постепенно меняется. В частности, экс-командующие силами НАТО в Европе Филип Бридлав и Уэсли Кларк, а также бывший глава военного контингента США в Европе Бен Ходжес потребовали от Байдена дать Киеву ATACMS. Потенциальной целью для этих ракет американские отставники называют Крым.Кроме того, теоретически долететь до полуострова могут и противокорабельные ракеты Harpoon. Сколько их у ВСУ, неизвестно. Могут бить как по надводным, так и по наземным целям. Дальность некоторых модификаций — 280 километров, то есть достают до западного побережья Крыма из-под Одессы."США срывают маски. Заявление об ударах показывает, что противостояние НАТО с Россией готовили с прицелом на полуостров. Достаточно вспомнить учения ВСУ совместно с НАТО, которые подавались под соусом "отражения агрессии из Крыма". Это происходило с 2019-го по 2021-й", — поясняет военный политолог Александр Перенджиев."Вернется бумерангом"Власти полуострова призвали не торопиться с выводами. "Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями", — сказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Кроме того, не секрет, что в регионе развернута глубокоэшелонированная система противовоздушной обороны с зенитно-ракетными комплексами большой, средней и малой дальности. Покрывают все мощные РЛС: если у малоразмерного пластикового квадрокоптера еще есть хоть какие-то шансы (несмотря на довольно малый заряд на борту), то четырехметровая баллистическая ракета видна как на ладони.Дальнобойные ATACMS могут быть крайне опасны. Однако российские зенитчики уже наловчились сбивать украинские "Точки-У", которые летят по схожей, довольно предсказуемой траектории.Тем не менее украинские власти продолжают сыпать угрозами — в том числе "ударить по Керченскому мосту"."Крым неоднократно называли большим авианосцем. Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО. Проезд контролируется, и сам мост максимально устойчив", — объясняет вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Вряд ли "кто-либо захочет проверить его на прочность", уверен он. Ответный удар последует немедленно.

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810723242.html

вашингтон (штат)

сша

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технологии, вашингтон (штат), сша, нато, вооруженные силы украины, украина, крымский мост