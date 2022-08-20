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Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей - РИА Новости, 20.08.2022
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Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей
Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей - РИА Новости, 20.08.2022
Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей
Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в хищении около 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:46
2022-08-20T17:08
евгений брюн
москва
происшествия
владимир якушев
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в хищении около 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы, сообщает столичная прокуратура."Ему и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам", — говорится в заявлении.Максимальная санкция по этому пункту статьи — лишение свободы на 10 лет.Один из фигурантов дела Брюна нарколог Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием. Обоих фигурантов отправили под домашний арест.Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава, однако после появления сведений об уголовном деле в ведомстве заявили, что она ранее была упразднена.
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евгений брюн, москва, происшествия, владимир якушев, россия
Евгений Брюн, Москва, Происшествия, Владимир Якушев, Россия
16:46 20.08.2022 (обновлено: 17:08 20.08.2022)
 
Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей

Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей у депздрава Москвы

© РИА НовостиЕвгений Брюн
Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости
Евгений Брюн. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в хищении около 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы, сообщает столичная прокуратура.
"Ему и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам", — говорится в заявлении.
Максимальная санкция по этому пункту статьи — лишение свободы на 10 лет.
Один из фигурантов дела Брюна нарколог Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием. Обоих фигурантов отправили под домашний арест.
Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава, однако после появления сведений об уголовном деле в ведомстве заявили, что она ранее была упразднена.
Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 19:38
Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна
 
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