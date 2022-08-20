https://ria.ru/20220820/obvinenie-1810991154.html
Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей
Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей - РИА Новости, 20.08.2022
Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей
Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в хищении около 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:46
2022-08-20T16:46
2022-08-20T17:08
евгений брюн
москва
происшествия
владимир якушев
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в хищении около 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы, сообщает столичная прокуратура."Ему и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам", — говорится в заявлении.Максимальная санкция по этому пункту статьи — лишение свободы на 10 лет.Один из фигурантов дела Брюна нарколог Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием. Обоих фигурантов отправили под домашний арест.Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава, однако после появления сведений об уголовном деле в ведомстве заявили, что она ранее была упразднена.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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евгений брюн, москва, происшествия, владимир якушев, россия
Евгений Брюн, Москва, Происшествия, Владимир Якушев, Россия
16:46 20.08.2022 (обновлено: 17:08 20.08.2022)
Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей
Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей у депздрава Москвы
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в хищении около 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы, сообщает
столичная прокуратура.
"Ему и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам", — говорится в заявлении.
Максимальная санкция по этому пункту статьи — лишение свободы на 10 лет.
Один из фигурантов дела Брюна нарколог Владимир Якушев
признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием. Обоих фигурантов отправили под домашний арест.
Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава, однако после появления сведений об уголовном деле в ведомстве заявили, что она ранее была упразднена.