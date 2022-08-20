https://ria.ru/20220820/obvinenie-1810991154.html

Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей

Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей - РИА Новости, 20.08.2022

Нарколога Брюна обвиняют в хищении примерно 20 миллионов рублей

Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в хищении около 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:46

2022-08-20T16:46

2022-08-20T17:08

евгений брюн

москва

происшествия

владимир якушев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/31400/04/314000432_0:510:4896:3264_1920x0_80_0_0_1afe55ac9293146ae02a0b0fa9f777d4.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в хищении около 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы, сообщает столичная прокуратура."Ему и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам", — говорится в заявлении.Максимальная санкция по этому пункту статьи — лишение свободы на 10 лет.Один из фигурантов дела Брюна нарколог Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием. Обоих фигурантов отправили под домашний арест.Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава, однако после появления сведений об уголовном деле в ведомстве заявили, что она ранее была упразднена.

https://ria.ru/20220819/bryun-1810868569.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евгений брюн, москва, происшествия, владимир якушев, россия