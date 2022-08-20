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Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 20.08.2022
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Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве
Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 20.08.2022
Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:41
2022-08-20T13:48
происшествия
россия
евгений брюн
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы."Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - сказали в суде. Максимальная санкция по этому пункту статьи - лишение свободы на 10 лет. Следствие просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.Как сообщил ранее источник в правоохранительных органах, его задержание связано с тендерами на поставку тест-систем.Ранее Брюн был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, но позднее такая должность была упразднена.
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происшествия, россия, евгений брюн
Происшествия, Россия, Евгений Брюн
13:41 20.08.2022 (обновлено: 13:48 20.08.2022)
 
Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве

Наркологу Брюну предъявили официальное обвинение в мошенничестве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЕвгений Брюн
Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы.
"Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - сказали в суде. Максимальная санкция по этому пункту статьи - лишение свободы на 10 лет. Следствие просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.
Как сообщил ранее источник в правоохранительных органах, его задержание связано с тендерами на поставку тест-систем.
Ранее Брюн был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, но позднее такая должность была упразднена.
Рассмотрение в Тверском районном суде Москвы ходатайства следствия о продлении ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева
3 августа, 11:34
Ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве
 
ПроисшествияРоссияЕвгений Брюн
 
 
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