https://ria.ru/20220820/obvinenie-1810961977.html

Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве

Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 20.08.2022

Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:41

2022-08-20T13:41

2022-08-20T13:48

происшествия

россия

евгений брюн

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы."Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - сказали в суде. Максимальная санкция по этому пункту статьи - лишение свободы на 10 лет. Следствие просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.Как сообщил ранее источник в правоохранительных органах, его задержание связано с тендерами на поставку тест-систем.Ранее Брюн был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, но позднее такая должность была упразднена.

https://ria.ru/20220803/zuev-1806877418.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, евгений брюн