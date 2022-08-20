https://ria.ru/20220820/obvinenie-1810961977.html
Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве
Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 20.08.2022
Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:41
2022-08-20T13:41
2022-08-20T13:48
происшествия
россия
евгений брюн
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы."Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - сказали в суде. Максимальная санкция по этому пункту статьи - лишение свободы на 10 лет. Следствие просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.Как сообщил ранее источник в правоохранительных органах, его задержание связано с тендерами на поставку тест-систем.Ранее Брюн был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, но позднее такая должность была упразднена.
https://ria.ru/20220803/zuev-1806877418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, евгений брюн
Происшествия, Россия, Евгений Брюн
13:41 20.08.2022 (обновлено: 13:48 20.08.2022)
Наркологу Брюну предъявили обвинение в мошенничестве
Наркологу Брюну предъявили официальное обвинение в мошенничестве
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следствие предъявило наркологу Евгению Брюну официальное обвинение в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы.
"Процессуальный статус - обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество)", - сказали в суде. Максимальная санкция по этому пункту статьи - лишение свободы на 10 лет. Следствие просит отправить бывшего главного нарколога под домашний арест до 3 октября.
Как сообщил ранее источник в правоохранительных органах, его задержание связано с тендерами на поставку тест-систем.
Ранее Брюн был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, но позднее такая должность была упразднена.