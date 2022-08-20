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Украинские военные заняли школу в Новодмитровке в ДНР
Украинские военные заняли школу в Новодмитровке в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские военные заняли школу в Новодмитровке в ДНР
Украинские военные оборудовали позиции и склад боеприпасов на территории школы в Новодмитровке в ДНР, подходы к школе заминированы, мирных жителей об этом не... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:43
2022-08-20T21:43
2022-08-20T21:43
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали позиции и склад боеприпасов на территории школы в Новодмитровке в ДНР, подходы к школе заминированы, мирных жителей об этом не оповестили, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Новодмитровке на территории школы (ул. Севастопольская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810883868.html
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Украинские военные заняли школу в Новодмитровке в ДНР
Минобороны: украинские военные заминировали подходы к школе в Новодмитровке в ДНР