https://ria.ru/20220820/nagrazhdenie-1810897179.html

Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики

Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики - РИА Новости, 20.08.2022

Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T00:28

2022-08-20T00:28

2022-08-20T00:28

специальная военная операция на украине

россия

общество

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики."Приятно было передать медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени лейтенанту полиции Идрису Сугаипову и майору Исраилу Микаеву. Медалями "За отвагу" награждены майор Ибрагим Эльмурзаев, капитан полиции Майрбек Даудов и младший лейтенант Анзор Умаров. Также передал медаль "За отличие в охране общественного порядка" Алихану Атаеву", - добавил он.Кроме того, он наградил ряд бойцов орденом Кадырова, медалями и благодарственными письмами главы Чеченской Республики.

https://ria.ru/20220810/medali-1808672477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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