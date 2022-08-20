Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики
Глава Чечни Кадыров принял участие в церемонии награждения особо отличившихся бойцов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики.
"Я с удовольствием принял участие в церемонии награждения особо отличившихся бойцов. Заслуги многих из них отмечены Указом президента России Владимира Путина", - написал Кадыров в Telegram.
"Приятно было передать медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени лейтенанту полиции Идрису Сугаипову и майору Исраилу Микаеву. Медалями "За отвагу" награждены майор Ибрагим Эльмурзаев, капитан полиции Майрбек Даудов и младший лейтенант Анзор Умаров. Также передал медаль "За отличие в охране общественного порядка" Алихану Атаеву", - добавил он.
Кроме того, он наградил ряд бойцов орденом Кадырова, медалями и благодарственными письмами главы Чеченской Республики.