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Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики - РИА Новости, 20.08.2022
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Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики
Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики - РИА Новости, 20.08.2022
Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T00:28
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россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики."Приятно было передать медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени лейтенанту полиции Идрису Сугаипову и майору Исраилу Микаеву. Медалями "За отвагу" награждены майор Ибрагим Эльмурзаев, капитан полиции Майрбек Даудов и младший лейтенант Анзор Умаров. Также передал медаль "За отличие в охране общественного порядка" Алихану Атаеву", - добавил он.Кроме того, он наградил ряд бойцов орденом Кадырова, медалями и благодарственными письмами главы Чеченской Республики.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
00:28 20.08.2022
 
Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики

Глава Чечни Кадыров принял участие в церемонии награждения особо отличившихся бойцов

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в церемонии награждения бойцов Чеченской Республики.

"Я с удовольствием принял участие в церемонии награждения особо отличившихся бойцов. Заслуги многих из них отмечены Указом президента России Владимира Путина", - написал Кадыров в Telegram.

"Приятно было передать медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени лейтенанту полиции Идрису Сугаипову и майору Исраилу Микаеву. Медалями "За отвагу" награждены майор Ибрагим Эльмурзаев, капитан полиции Майрбек Даудов и младший лейтенант Анзор Умаров. Также передал медаль "За отличие в охране общественного порядка" Алихану Атаеву", - добавил он.
Кроме того, он наградил ряд бойцов орденом Кадырова, медалями и благодарственными письмами главы Чеченской Республики.
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10 августа, 17:12Специальная военная операция на Украине
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