Прокуратура Молдавии изъяла у бухгалтера Соцпартии телефон
Прокуратура Молдавии после обысков изъяла у бухгалтера Соцпартии документы и телефон
© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в результате проведенных у бухгалтера соцпартии обысков изъяли документы и мобильный телефон, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, которую обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политсилы. В самой Соцпартии эти обвинения назвали "сфабрикованными".
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в результате обысков, проведенных сегодня, 20 августа, в доме и машине бухгалтера Партии социалистов Республики Молдова был обнаружен и изъят мобильный телефон обвиняемой. "Также в ходе обысков были обнаружены и изъяты документы и IT-устройства, которые подлежат исследованию и оценке совместно с другими доказательствами", - сообщает прокуратура в соцсетях.
Сама бухгалтер находится на свободе, однако с 5 августа ей запрещено покидать населенный пункт, а также общаться с другими участниками дела. Женщина обвиняется в соучастии вместе с бывшим главой Соцпартии Игорем Додоном в финансировании партии со стороны ОПГ, фальсификации финансовой отчетности политической партии за 2018 и 2019 годы, подделке официальных документов и отмывании денег организованной преступной группой.
Экс-главу страны Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
18 августа, 10:34Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков