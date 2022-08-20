https://ria.ru/20220820/moldaviya-1810979822.html

Прокуратура Молдавии изъяла у бухгалтера Соцпартии телефон

Прокуратура Молдавии изъяла у бухгалтера Соцпартии телефон - РИА Новости, 20.08.2022

Прокуратура Молдавии изъяла у бухгалтера Соцпартии телефон

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в результате проведенных у бухгалтера соцпартии обысков изъяли документы и мобильный телефон, сообщила... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:37

2022-08-20T15:37

2022-08-20T15:37

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

молдавия

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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в результате проведенных у бухгалтера соцпартии обысков изъяли документы и мобильный телефон, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, которую обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политсилы. В самой Соцпартии эти обвинения назвали "сфабрикованными".Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в результате обысков, проведенных сегодня, 20 августа, в доме и машине бухгалтера Партии социалистов Республики Молдова был обнаружен и изъят мобильный телефон обвиняемой. "Также в ходе обысков были обнаружены и изъяты документы и IT-устройства, которые подлежат исследованию и оценке совместно с другими доказательствами", - сообщает прокуратура в соцсетях.Сама бухгалтер находится на свободе, однако с 5 августа ей запрещено покидать населенный пункт, а также общаться с другими участниками дела. Женщина обвиняется в соучастии вместе с бывшим главой Соцпартии Игорем Додоном в финансировании партии со стороны ОПГ, фальсификации финансовой отчетности политической партии за 2018 и 2019 годы, подделке официальных документов и отмывании денег организованной преступной группой.Экс-главу страны Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20220820/moldaviya-1810946384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия