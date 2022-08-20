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Прокуратура Молдавии изъяла у бухгалтера Соцпартии телефон - РИА Новости, 20.08.2022
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Прокуратура Молдавии изъяла у бухгалтера Соцпартии телефон
Прокуратура Молдавии изъяла у бухгалтера Соцпартии телефон - РИА Новости, 20.08.2022
Прокуратура Молдавии изъяла у бухгалтера Соцпартии телефон
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в результате проведенных у бухгалтера соцпартии обысков изъяли документы и мобильный телефон, сообщила... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:37
2022-08-20T15:37
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
молдавия
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в результате проведенных у бухгалтера соцпартии обысков изъяли документы и мобильный телефон, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, которую обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политсилы. В самой Соцпартии эти обвинения назвали "сфабрикованными".Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в результате обысков, проведенных сегодня, 20 августа, в доме и машине бухгалтера Партии социалистов Республики Молдова был обнаружен и изъят мобильный телефон обвиняемой. "Также в ходе обысков были обнаружены и изъяты документы и IT-устройства, которые подлежат исследованию и оценке совместно с другими доказательствами", - сообщает прокуратура в соцсетях.Сама бухгалтер находится на свободе, однако с 5 августа ей запрещено покидать населенный пункт, а также общаться с другими участниками дела. Женщина обвиняется в соучастии вместе с бывшим главой Соцпартии Игорем Додоном в финансировании партии со стороны ОПГ, фальсификации финансовой отчетности политической партии за 2018 и 2019 годы, подделке официальных документов и отмывании денег организованной преступной группой.Экс-главу страны Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220820/moldaviya-1810946384.html
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60
в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия
В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк, Молдавия
15:37 20.08.2022
 
Прокуратура Молдавии изъяла у бухгалтера Соцпартии телефон

Прокуратура Молдавии после обысков изъяла у бухгалтера Соцпартии документы и телефон

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в результате проведенных у бухгалтера соцпартии обысков изъяли документы и мобильный телефон, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, которую обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политсилы. В самой Соцпартии эти обвинения назвали "сфабрикованными".
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
12:00
Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в результате обысков, проведенных сегодня, 20 августа, в доме и машине бухгалтера Партии социалистов Республики Молдова был обнаружен и изъят мобильный телефон обвиняемой. "Также в ходе обысков были обнаружены и изъяты документы и IT-устройства, которые подлежат исследованию и оценке совместно с другими доказательствами", - сообщает прокуратура в соцсетях.
Сама бухгалтер находится на свободе, однако с 5 августа ей запрещено покидать населенный пункт, а также общаться с другими участниками дела. Женщина обвиняется в соучастии вместе с бывшим главой Соцпартии Игорем Додоном в финансировании партии со стороны ОПГ, фальсификации финансовой отчетности политической партии за 2018 и 2019 годы, подделке официальных документов и отмывании денег организованной преступной группой.
Экс-главу страны Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 10:34
Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков
 
В миреИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкМолдавия
 
 
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