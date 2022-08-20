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Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера - РИА Новости, 20.08.2022
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Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера
Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера - РИА Новости, 20.08.2022
Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера
Соцпартия Молдавии считает сфабрикованным обвинение против ее бухгалтера и связанный с этим обыск, полагая, что таким образом "репрессивная система власти"... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:00
2022-08-20T12:00
в мире
игорь додон
молдавия
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Соцпартия Молдавии считает сфабрикованным обвинение против ее бухгалтера и связанный с этим обыск, полагая, что таким образом "репрессивная система власти" борется с оппозицией для "захвата государства", заявили в пресс-службе политсилы.Ранее Антикоррупционая прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, которую подозревают в соучастии в незаконном финансировании политсилы."Партия социалистов осуждает грязные методы, которыми пользуется репрессивная система власти против оппозиции. Мы докажем, что обвинение против бухгалтера формирования было сфабриковано и является частью серии акций по захвату государства. Мы обеспечим грамотную и всестороннюю юридическую защиту в национальных и международных инстанциях", - говорится в заявлении Соцпартии, опубликованном в соцсетях.Социалисты отмечают, что их партия всегда уважала закон, поддерживала реформы, направленные на укрепление законности и всегда вовремя отражала свою деятельность в отчетах, представленных в ЦИК.Экс-главу страны, почетного председателя Соцпартии Игоря Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220818/moldaviya-1810384661.html
https://ria.ru/20220816/sandu-1810115134.html
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60
в мире, игорь додон, молдавия, владимир плахотнюк
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Владимир Плахотнюк
12:00 20.08.2022
 
Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера

Соцпартия Молдавии назвала обыск у бухгалтера грязными методами репрессивной власти

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Соцпартия Молдавии считает сфабрикованным обвинение против ее бухгалтера и связанный с этим обыск, полагая, что таким образом "репрессивная система власти" борется с оппозицией для "захвата государства", заявили в пресс-службе политсилы.
Ранее Антикоррупционая прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, которую подозревают в соучастии в незаконном финансировании политсилы.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 10:34
Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков
"Партия социалистов осуждает грязные методы, которыми пользуется репрессивная система власти против оппозиции. Мы докажем, что обвинение против бухгалтера формирования было сфабриковано и является частью серии акций по захвату государства. Мы обеспечим грамотную и всестороннюю юридическую защиту в национальных и международных инстанциях", - говорится в заявлении Соцпартии, опубликованном в соцсетях.
Социалисты отмечают, что их партия всегда уважала закон, поддерживала реформы, направленные на укрепление законности и всегда вовремя отражала свою деятельность в отчетах, представленных в ЦИК.
Экс-главу страны, почетного председателя Соцпартии Игоря Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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В миреИгорь ДодонМолдавияВладимир Плахотнюк
 
 
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