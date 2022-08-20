https://ria.ru/20220820/moldaviya-1810946384.html

Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера

Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера - РИА Новости, 20.08.2022

Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера

Соцпартия Молдавии считает сфабрикованным обвинение против ее бухгалтера и связанный с этим обыск, полагая, что таким образом "репрессивная система власти"... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:00

2022-08-20T12:00

2022-08-20T12:00

в мире

игорь додон

молдавия

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Соцпартия Молдавии считает сфабрикованным обвинение против ее бухгалтера и связанный с этим обыск, полагая, что таким образом "репрессивная система власти" борется с оппозицией для "захвата государства", заявили в пресс-службе политсилы.Ранее Антикоррупционая прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, которую подозревают в соучастии в незаконном финансировании политсилы."Партия социалистов осуждает грязные методы, которыми пользуется репрессивная система власти против оппозиции. Мы докажем, что обвинение против бухгалтера формирования было сфабриковано и является частью серии акций по захвату государства. Мы обеспечим грамотную и всестороннюю юридическую защиту в национальных и международных инстанциях", - говорится в заявлении Соцпартии, опубликованном в соцсетях.Социалисты отмечают, что их партия всегда уважала закон, поддерживала реформы, направленные на укрепление законности и всегда вовремя отражала свою деятельность в отчетах, представленных в ЦИК.Экс-главу страны, почетного председателя Соцпартии Игоря Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20220818/moldaviya-1810384661.html

https://ria.ru/20220816/sandu-1810115134.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь додон, молдавия, владимир плахотнюк