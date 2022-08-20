https://ria.ru/20220820/mishustin-1810963623.html

Правительство утвердило план мероприятий по развитию творческих индустрий

Правительство утвердило план мероприятий по развитию творческих индустрий - РИА Новости, 20.08.2022

Правительство утвердило план мероприятий по развитию творческих индустрий

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации Концепции развития творческих индустрий, рассчитанный на 2022–2024 годы и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:52

2022-08-20T13:52

2022-08-20T13:52

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации Концепции развития творческих индустрий, рассчитанный на 2022–2024 годы и направленный на создание условий для развития креативного предпринимательства и продвижения отечественных креативных брендов, сообщается на сайте правительства."В России продолжается работа над созданием системы поддержки креативного сектора экономики в рамках Концепции развития творческих индустрий. План мероприятий по реализации этой концепции утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Как отмечается на портале правительства, творческие индустрии – это сферы деятельности, значимая часть добавленной стоимости в которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. В числе таких индустрий – кинематография, архитектура, изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, реклама, анимация, народные художественные промыслы. При должной поддержке эти сферы могут привлекать инвестиции, составлять значимую долю ВВП, способствовать созданию рабочих мест и развитию экономики.В первую очередь, как указывается в сообщении, предлагается законодательно закрепить понятия "творческие индустрии" и "творческое предпринимательство" и определить приоритетные направления поддержки творческих индустрий исходя из специфики каждой территории. Также для творческих индустрий планируется сформировать отдельную группу в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), что позволит государству регулярно отслеживать эффективность мер поддержки и оперативно реагировать на запросы рынка.Кроме того, план предусматривает развитие таких инициатив, как Российская креативная неделя, Всероссийская премия в сфере креативных индустрий, конкурс лучших маршрутов креативного туризма, издание сборников лучших проектов, открытие арт-резиденций, инклюзивных творческих лабораторий, школ креативных индустрий в регионах и университета креативных индустрий "Таврида". Также предполагается обновить государственные образовательные стандарты по творческим предметам в школах и колледжах и внедрить модули по всему спектру творческих индустрий в ведущих университетах страны.На портале правительства отмечается, что особое внимание будет уделено развитию цифровых сервисов, в частности, запуску цифровой платформы "Культурная карта 360", которая объединит на одной площадке производителей и потребителей креативных товаров и услуг. Будет запущен сервис, собирающий в себе цифровые копии архивных и музейных коллекций, чтобы сделать их доступными для людей во всех регионах страны. Кроме того, предполагается создать эффективный механизм защиты интеллектуальных прав, уточнить требования к их обороту в цифровой форме, установить правовые основы использования произведений неизвестных авторов, в связи с чем будет запущен пилотный проект по распознаванию литературных и музыкальных произведений, звучащих в театрах, концертных залах и кинозалах.

https://ria.ru/20220710/obmen-1801539946.html

https://ria.ru/20220427/kultura-1785754718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, россия, общество