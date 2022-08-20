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Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток" - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток" - РИА Новости, 20.08.2022
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Мужчина в Донецке пострадал в результате детонации мины "Лепесток" во дворе дома, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:17
2022-08-20T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мужчина в Донецке пострадал в результате детонации мины "Лепесток" во дворе дома, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня утром во дворе собственного дома в Кировском районе от детонации мины "Лепесток" получил травму мужчина 1955 г.р.", - написал мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220820/bakhmut-1810910516.html
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в мире, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР
09:17 20.08.2022
 
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"

Мэр Кулемзин: житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток" во дворе дома

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мужчина в Донецке пострадал в результате детонации мины "Лепесток" во дворе дома, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня утром во дворе собственного дома в Кировском районе от детонации мины "Лепесток" получил травму мужчина 1955 г.р.", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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