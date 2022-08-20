https://ria.ru/20220820/mina-1810920654.html

Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"

Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток" - РИА Новости, 20.08.2022

Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"

Мужчина в Донецке пострадал в результате детонации мины "Лепесток" во дворе дома, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:17

2022-08-20T09:17

2022-08-20T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мужчина в Донецке пострадал в результате детонации мины "Лепесток" во дворе дома, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня утром во дворе собственного дома в Кировском районе от детонации мины "Лепесток" получил травму мужчина 1955 г.р.", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220820/bakhmut-1810910516.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр