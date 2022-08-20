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Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток" - РИА Новости, 20.08.2022
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Мужчина в Донецке пострадал в результате детонации мины "Лепесток" во дворе дома, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:17
2022-08-20T09:17
2022-08-20T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мужчина в Донецке пострадал в результате детонации мины "Лепесток" во дворе дома, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня утром во дворе собственного дома в Кировском районе от детонации мины "Лепесток" получил травму мужчина 1955 г.р.", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Мэр Кулемзин: житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток" во дворе дома