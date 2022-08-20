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В Мелитополе повреждены несколько жилых домов из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/melitopol-1810922398.html
В Мелитополе повреждены несколько жилых домов из-за ударов ВСУ
В Мелитополе повреждены несколько жилых домов из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2022
В Мелитополе повреждены несколько жилых домов из-за ударов ВСУ
Украинские военные в ночь на субботу обстреляли Мелитополь в Запорожской области из ракетного комплекса "Точка-У", в результате повреждены несколько жилых... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:30
2022-08-20T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Украинские военные в ночь на субботу обстреляли Мелитополь в Запорожской области из ракетного комплекса "Точка-У", в результате повреждены несколько жилых домов, сообщили РИА Новости в администрации города."Ночью 20 августа украинские вооруженные формирования обстреляли Мелитополь из тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате обстрела повреждены, а также частично или полностью разрушены дома мирных жителей на улицах Советская и Герцена. Один человек получил легкую травму ноги", - рассказал собеседник агентства.В администрации отметили, что обстрел из тяжелого вооружения спящего города, причем жилого района, где нет военных объектов и целей, следует расценивать исключительно как "жестокий террор в отношении мирного населения".Отмечается, что средствами российских ПВО еще две ракеты над городом были сбиты.
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мелитополь
запорожская область
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Последствия обстрела Мелитополя украинскими военными
Украинские военные в ночь на субботу обстреляли Мелитополь в Запорожской области, повреждены несколько жилых домов
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в мире, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область
09:30 20.08.2022 (обновлено: 10:41 20.08.2022)
 
В Мелитополе повреждены несколько жилых домов из-за ударов ВСУ

Из-за обстрела Мелитополя "Точкой-У" со стороны ВСУ повреждены несколько жилых домов

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Украинские военные в ночь на субботу обстреляли Мелитополь в Запорожской области из ракетного комплекса "Точка-У", в результате повреждены несколько жилых домов, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Ночью 20 августа украинские вооруженные формирования обстреляли Мелитополь из тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате обстрела повреждены, а также частично или полностью разрушены дома мирных жителей на улицах Советская и Герцена. Один человек получил легкую травму ноги", - рассказал собеседник агентства.
В администрации отметили, что обстрел из тяжелого вооружения спящего города, причем жилого района, где нет военных объектов и целей, следует расценивать исключительно как "жестокий террор в отношении мирного населения".
Отмечается, что средствами российских ПВО еще две ракеты над городом были сбиты.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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