https://ria.ru/20220820/melitopol-1810922398.html

В Мелитополе повреждены несколько жилых домов из-за ударов ВСУ

В Мелитополе повреждены несколько жилых домов из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2022

В Мелитополе повреждены несколько жилых домов из-за ударов ВСУ

Украинские военные в ночь на субботу обстреляли Мелитополь в Запорожской области из ракетного комплекса "Точка-У", в результате повреждены несколько жилых... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:30

2022-08-20T09:30

2022-08-20T10:41

специальная военная операция на украине

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мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Украинские военные в ночь на субботу обстреляли Мелитополь в Запорожской области из ракетного комплекса "Точка-У", в результате повреждены несколько жилых домов, сообщили РИА Новости в администрации города."Ночью 20 августа украинские вооруженные формирования обстреляли Мелитополь из тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате обстрела повреждены, а также частично или полностью разрушены дома мирных жителей на улицах Советская и Герцена. Один человек получил легкую травму ноги", - рассказал собеседник агентства.В администрации отметили, что обстрел из тяжелого вооружения спящего города, причем жилого района, где нет военных объектов и целей, следует расценивать исключительно как "жестокий террор в отношении мирного населения".Отмечается, что средствами российских ПВО еще две ракеты над городом были сбиты.

https://ria.ru/20220820/zaporozhe-1810905425.html

мелитополь

запорожская область

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Последствия обстрела Мелитополя украинскими военными Украинские военные в ночь на субботу обстреляли Мелитополь в Запорожской области, повреждены несколько жилых домов 2022-08-20T09:30 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мелитополь, запорожская область