https://ria.ru/20220820/mat-1810956196.html

Николаев назвал мать защитника Отечества особым образом для народа России

Николаев назвал мать защитника Отечества особым образом для народа России - РИА Новости, 20.08.2022

Николаев назвал мать защитника Отечества особым образом для народа России

Мать защитника Отечества – особый образ для народа России, важно помнить и чтить подвиг матерей, особенно сейчас, когда матери вновь провожают сыновей на защиту РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:05

2022-08-20T13:05

2022-08-20T13:05

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

общество

якутск

форум "армия-2022"

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ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Мать защитника Отечества – особый образ для народа России, важно помнить и чтить подвиг матерей, особенно сейчас, когда матери вновь провожают сыновей на защиту родины, заявил глава Якутии Айсен Николаев на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".Монументальная девятиметровая композиция-памятник "Матерям победителей" находится в храмовом комплексе Главного храма Вооружённых Сил России Собора Воскресения Христова в подмосковном парке "Патриот".Николаев в рамках военно-технического форума в московском парке "Патриот" возложил цветы к памятнику "Матерям победителей". "Мать защитника Отечества – особый образ для народа России. В Якутске есть памятник Матери, прообразом которого стала наша соотечественница Феврония Николаевна Малгина из таёжного села Баяга, проводившая на фронт пятерых сыновей. Ни один из них так и не вернулся домой с полей Великой Отечественной войны. Подвиг матерей – величайший символ несгибаемого духа нашего народа. Его важно помнить и чтить, особенно сейчас, когда матери вновь провожают сыновей на защиту нашей родины", - приводит его слова пресс-служба главы и правительства республики.Как отметил на форуме глава региона, Якутия стала первым регионом страны, который представил в военно-патриотическом парке "Патриот" свою историческую экспозицию."Мы дали ей название "Вклад Якутии в Победу в Великой Отечественной войне". Это интерактивная площадка с современным мультимедийным оборудованием. Экспозиция имеет 4 тематические зоны, где отражаются важнейшие исторические сведения, показаны ключевые события войны, в которых участвовали якутяне. Все экспонаты - уникальны: объемный макет кабины самолёта "Аэрокобра", макеты оружия якутских снайперов. Здесь можно услышать живые голоса ветеранов, их воспоминания о военных годах. Есть кинозона, где в течение дня демонстрируются фильмы, посвященные участию якутян в Великой Отечественной войне", - рассказал Николаев.Ранее сообщалось о том, что около 184 тысяч человек посетили в пятницу, 19 августа, главную площадку международного военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.

https://ria.ru/20220616/vosstanovlenie-1796000148.html

https://ria.ru/20220728/yakutiya-1805485221.html

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Влада Копылова

республика саха (якутия), айсен николаев, общество, якутск, форум "армия-2022"