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МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе
МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе - РИА Новости, 20.08.2022
МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе
Сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:56
2022-08-20T19:56
2022-08-20T19:58
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен был находиться глава города, сообщает МВД республики.Отмечается, что в 15.11 в полицию поступило сообщение о взрыве вблизи Мариупольского городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко."Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы", - уточняет министерство.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
19:56 20.08.2022 (обновлено: 19:58 20.08.2022)
МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе
МВД расследует взрыв около зоопарка в Мариуполе, который планировал посетить глава города