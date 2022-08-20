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МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/mariupol-1811025766.html
МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе
МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе - РИА Новости, 20.08.2022
МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе
Сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:56
2022-08-20T19:58
специальная военная операция на украине
мариуполь
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен был находиться глава города, сообщает МВД республики.Отмечается, что в 15.11 в полицию поступило сообщение о взрыве вблизи Мариупольского городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко."Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы", - уточняет министерство.
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мариуполь, в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
19:56 20.08.2022 (обновлено: 19:58 20.08.2022)
 
МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе

МВД расследует взрыв около зоопарка в Мариуполе, который планировал посетить глава города

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен был находиться глава города, сообщает МВД республики.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва... Сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства в центральной части Мариуполя", - говорится в сообщении центра общественных связей министерства в Telegram-канале.
Отмечается, что в 15.11 в полицию поступило сообщение о взрыве вблизи Мариупольского городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко.
"Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы", - уточняет министерство.
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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