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МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе

МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе - РИА Новости, 20.08.2022

МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе

Сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:56

2022-08-20T19:56

2022-08-20T19:58

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен был находиться глава города, сообщает МВД республики.Отмечается, что в 15.11 в полицию поступило сообщение о взрыве вблизи Мариупольского городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко."Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы", - уточняет министерство.

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мариуполь, в мире, украина, донецкая народная республика