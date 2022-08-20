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Реабилитация лесопарка Кусково - РИА Новости, 20.08.2022
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Реабилитация лесопарка Кусково
Реабилитация лесопарка Кусково - РИА Новости, 20.08.2022
Реабилитация лесопарка Кусково
Службы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.
2022-08-20T12:25
2022-08-20T12:25
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Реабилитация лесопарка Кусково
Службы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.
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видео, городское хозяйство москвы, судьба парка "кусково" в москве
Видео, Городское хозяйство Москвы, Судьба парка "Кусково" в Москве
Реабилитация лесопарка Кусково
Службы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.
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12:25 20.08.2022
 

Реабилитация лесопарка Кусково

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Службы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.
 
 
 
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