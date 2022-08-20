Реабилитация лесопарка Кусково

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Службы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.