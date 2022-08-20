https://ria.ru/20220820/kuskovo-1810951023.html
Реабилитация лесопарка Кусково
Реабилитация лесопарка Кусково - РИА Новости, 20.08.2022
Реабилитация лесопарка Кусково
Службы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.
2022-08-20T12:25
2022-08-20T12:25
2022-08-20T12:25
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Реабилитация лесопарка Кусково
Службы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.
2022-08-20T12:25
true
PT1M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, городское хозяйство москвы, судьба парка "кусково" в москве
Видео, Городское хозяйство Москвы, Судьба парка "Кусково" в Москве
Реабилитация лесопарка Кусково
Службы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.
2022-08-20T12:25
true
PT1M14S
Реабилитация лесопарка Кусково
Службы городского хозяйства проводят реабилитацию парка "Кусково". В рамках проекта обновят всё: от тропинок до спортивных объектов. Как продвигаются работы — смотрите в нашем видео.