https://ria.ru/20220820/kurorty-1810965159.html

Швейцарские горнолыжные курорты хотят оставить без подъемников

Швейцарские горнолыжные курорты хотят оставить без подъемников - РИА Новости, 20.08.2022

Швейцарские горнолыжные курорты хотят оставить без подъемников

Власти Швейцарии могут обязать горнолыжные курорты сократить потребление электроэнергии на 20 процентов, что приведет к отключению оборудования, сообщает Radio... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:00

2022-08-20T14:00

2022-08-20T14:00

владимир путин

швейцария

украина

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98165/17/981651726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40c5f245c4cb2cd2babfb327a2f6b001.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Власти Швейцарии могут обязать горнолыжные курорты сократить потребление электроэнергии на 20 процентов, что приведет к отключению оборудования, сообщает Radio Télévision Suisse.Речь идет в первую очередь о подъемниках и снежных пушках, которые расходуют столько же электричества, сколько и 40 тысяч домохозяйств в год. Однако такой шаг может привести к снижению доходов от туризма и сокращению рабочих мест, отмечается в материале."В целом подъемники и снежные пушки составляют 0,34 процента от общего потребления электроэнергии в Швейцарии. Поэтому избавление от снежных пушек создает большой риск для горнолыжных курортов, учитывая, что каждый франк, потраченный на абонемент на подъемник, приносит региону шесть франков", — заявил Лоран Воше, генеральный директор компании Téléverbier, крупнейшего оператора горнолыжных подъемников во франкоязычной Швейцарии.В качестве альтернативных способов экономии электроэнергии звучат идеи частично отключать освещение, портативные обогреватели и горячую воду в туалетах. Кроме того, предлагается снизить скорость движения подъемников или останавливать ночью часть из них.Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель такой политики — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220810/isk-1808696476.html

https://ria.ru/20220810/britaniya-1808513345.html

швейцария

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, швейцария, украина, москва, экономика