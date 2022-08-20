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Швейцарские горнолыжные курорты хотят оставить без подъемников - РИА Новости, 20.08.2022
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Швейцарские горнолыжные курорты хотят оставить без подъемников
Швейцарские горнолыжные курорты хотят оставить без подъемников - РИА Новости, 20.08.2022
Швейцарские горнолыжные курорты хотят оставить без подъемников
Власти Швейцарии могут обязать горнолыжные курорты сократить потребление электроэнергии на 20 процентов, что приведет к отключению оборудования, сообщает Radio... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:00
2022-08-20T14:00
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Власти Швейцарии могут обязать горнолыжные курорты сократить потребление электроэнергии на 20 процентов, что приведет к отключению оборудования, сообщает Radio Télévision Suisse.Речь идет в первую очередь о подъемниках и снежных пушках, которые расходуют столько же электричества, сколько и 40 тысяч домохозяйств в год. Однако такой шаг может привести к снижению доходов от туризма и сокращению рабочих мест, отмечается в материале."В целом подъемники и снежные пушки составляют 0,34 процента от общего потребления электроэнергии в Швейцарии. Поэтому избавление от снежных пушек создает большой риск для горнолыжных курортов, учитывая, что каждый франк, потраченный на абонемент на подъемник, приносит региону шесть франков", — заявил Лоран Воше, генеральный директор компании Téléverbier, крупнейшего оператора горнолыжных подъемников во франкоязычной Швейцарии.В качестве альтернативных способов экономии электроэнергии звучат идеи частично отключать освещение, портативные обогреватели и горячую воду в туалетах. Кроме того, предлагается снизить скорость движения подъемников или останавливать ночью часть из них.Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель такой политики — ухудшить жизнь миллионов людей.
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владимир путин, швейцария, украина, москва, экономика
Владимир Путин, Швейцария, Украина, Москва, Экономика
14:00 20.08.2022
 
Швейцарские горнолыжные курорты хотят оставить без подъемников

Горнолыжные курорты в Швейцарии рискуют остаться без подъемников ради экономии энергии

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт в Санкт-Моритце, Швейцария. Архивное фото
Горнолыжный курорт в Санкт-Моритце, Швейцария. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Горнолыжный курорт в Санкт-Моритце, Швейцария. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Власти Швейцарии могут обязать горнолыжные курорты сократить потребление электроэнергии на 20 процентов, что приведет к отключению оборудования, сообщает Radio Télévision Suisse.
Речь идет в первую очередь о подъемниках и снежных пушках, которые расходуют столько же электричества, сколько и 40 тысяч домохозяйств в год. Однако такой шаг может привести к снижению доходов от туризма и сокращению рабочих мест, отмечается в материале.
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"В целом подъемники и снежные пушки составляют 0,34 процента от общего потребления электроэнергии в Швейцарии. Поэтому избавление от снежных пушек создает большой риск для горнолыжных курортов, учитывая, что каждый франк, потраченный на абонемент на подъемник, приносит региону шесть франков", — заявил Лоран Воше, генеральный директор компании Téléverbier, крупнейшего оператора горнолыжных подъемников во франкоязычной Швейцарии.
В качестве альтернативных способов экономии электроэнергии звучат идеи частично отключать освещение, портативные обогреватели и горячую воду в туалетах. Кроме того, предлагается снизить скорость движения подъемников или останавливать ночью часть из них.
Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель такой политики — ухудшить жизнь миллионов людей.
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