Швейцарские горнолыжные курорты хотят оставить без подъемников
Горнолыжные курорты в Швейцарии рискуют остаться без подъемников ради экономии энергии
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт в Санкт-Моритце, Швейцария. Архивное фото
Горнолыжный курорт в Санкт-Моритце, Швейцария. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Власти Швейцарии могут обязать горнолыжные курорты сократить потребление электроэнергии на 20 процентов, что приведет к отключению оборудования, сообщает Radio Télévision Suisse.
Речь идет в первую очередь о подъемниках и снежных пушках, которые расходуют столько же электричества, сколько и 40 тысяч домохозяйств в год. Однако такой шаг может привести к снижению доходов от туризма и сокращению рабочих мест, отмечается в материале.
"В целом подъемники и снежные пушки составляют 0,34 процента от общего потребления электроэнергии в Швейцарии. Поэтому избавление от снежных пушек создает большой риск для горнолыжных курортов, учитывая, что каждый франк, потраченный на абонемент на подъемник, приносит региону шесть франков", — заявил Лоран Воше, генеральный директор компании Téléverbier, крупнейшего оператора горнолыжных подъемников во франкоязычной Швейцарии.
В качестве альтернативных способов экономии электроэнергии звучат идеи частично отключать освещение, портативные обогреватели и горячую воду в туалетах. Кроме того, предлагается снизить скорость движения подъемников или останавливать ночью часть из них.
Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.
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