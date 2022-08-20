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В Москве за сутки госпитализировали 388 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 388 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 388 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 8 259 случаев COVID-19, 25 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:21
2022-08-20T11:21
2022-08-20T11:21
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москва
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8 259 случаев COVID-19, 25 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8259, госпитализировано - 388 человек, выздоровело - 6653 человек, 25 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8 555 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 954 169 случая коронавируса, выздоровел 2 717 061 человек, умерли 44 830 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 388 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 8259 новых случаев COVID-19