https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810940661.html

В Москве за сутки госпитализировали 388 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 388 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 388 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 8 259 случаев COVID-19, 25 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:21

2022-08-20T11:21

2022-08-20T11:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8 259 случаев COVID-19, 25 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8259, госпитализировано - 388 человек, выздоровело - 6653 человек, 25 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8 555 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 954 169 случая коронавируса, выздоровел 2 717 061 человек, умерли 44 830 человек.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва