https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810937281.html

В России за сутки госпитализировали 3450 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3450 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2022

В России за сутки госпитализировали 3450 человек с COVID-19

Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:03

2022-08-20T11:03

2022-08-20T11:03

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 20 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 450 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение — в 39, ситуация не изменилась в четырех.Всего за сутки в России выявили более 40 тысяч новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 24 222 человек, или на 10,7% больше в сравнении с 19 августа."Выявлено 40 010 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек", — говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/patrushev-1810681636.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19