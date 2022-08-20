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В России за сутки госпитализировали 3450 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3450 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2022
В России за сутки госпитализировали 3450 человек с COVID-19
Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:03
2022-08-20T11:03
2022-08-20T11:03
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 20 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 450 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение — в 39, ситуация не изменилась в четырех.Всего за сутки в России выявили более 40 тысяч новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 24 222 человек, или на 10,7% больше в сравнении с 19 августа."Выявлено 40 010 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек", — говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/patrushev-1810681636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3450 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 40 010 новых случаев COVID-19