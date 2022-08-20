01:06 20.08.2022 (обновлено: 10:36 20.08.2022)
Киссинджер призвал не затягивать конфликт на Украине
Бывший госсекретарь США Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
"Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, – "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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