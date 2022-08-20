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Киссинджер призвал не затягивать конфликт на Украине

Киссинджер призвал не затягивать конфликт на Украине - РИА Новости, 20.08.2022

Киссинджер призвал не затягивать конфликт на Украине

Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T01:06

2022-08-20T01:06

2022-08-20T10:36

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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.При этом 99-летний патриарх американской внешней политики выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России, считая, что последняя не должна получить "никакой выгоды" от спецоперации на Украине и вернуть 15-20% территорий этой страны, которые сейчас находятся под ее контролем.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, – "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220814/voyna-1809443672.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, нато, россия, донбасс, сша