https://ria.ru/20220820/kirienko-1810964600.html

Кириенко прокомментировал запуск общества "Знание"

Кириенко прокомментировал запуск общества "Знание" - РИА Новости, 20.08.2022

Кириенко прокомментировал запуск общества "Знание"

Запуск общества "Знание" опроверг стереотип, что в России растет поколение, которое не способно сфокусировать внимание дольше, чем на минуту: молодежь может... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:58

2022-08-20T13:58

2022-08-20T17:35

общество

сергей кириенко

российское общество "знание"

центр знаний машук

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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Запуск общества "Знание" опроверг стереотип, что в России растет поколение, которое не способно сфокусировать внимание дольше, чем на минуту: молодежь может часами слушать содержательные лекции, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Нам очень долго рассказывали, что социальные сети привели поколение TikTok-ов. Что такое дети TikTok-а? Это 30 секунд - максимум минута - восприятия, а после этого они уже не держат (фокус внимания)... Общество "Знание" просто опровергло это колоссально, и выяснилось, что у нас растет поколение, которое в состоянии часами слушать содержательные лекции", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний "Машук".Он отметил, что стереотип о "поколении TikTok" был очень распространен, но благодаря "Знанию" он сломался."С запуском год назад по решению президента общества "Знание" мы... стереотип очень важный сломали", - заявил Кириенко.

https://ria.ru/20220820/kirienko-1810957355.html

https://ria.ru/20220612/sotrudnichestvo-1794901192.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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