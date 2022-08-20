https://ria.ru/20220820/kirienko-1810964600.html
Кириенко прокомментировал запуск общества "Знание"
Кириенко прокомментировал запуск общества "Знание" - РИА Новости, 20.08.2022
Кириенко прокомментировал запуск общества "Знание"
Запуск общества "Знание" опроверг стереотип, что в России растет поколение, которое не способно сфокусировать внимание дольше, чем на минуту: молодежь может... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:58
2022-08-20T13:58
2022-08-20T17:35
общество
сергей кириенко
российское общество "знание"
центр знаний машук
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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Запуск общества "Знание" опроверг стереотип, что в России растет поколение, которое не способно сфокусировать внимание дольше, чем на минуту: молодежь может часами слушать содержательные лекции, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Нам очень долго рассказывали, что социальные сети привели поколение TikTok-ов. Что такое дети TikTok-а? Это 30 секунд - максимум минута - восприятия, а после этого они уже не держат (фокус внимания)... Общество "Знание" просто опровергло это колоссально, и выяснилось, что у нас растет поколение, которое в состоянии часами слушать содержательные лекции", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний "Машук".Он отметил, что стереотип о "поколении TikTok" был очень распространен, но благодаря "Знанию" он сломался."С запуском год назад по решению президента общества "Знание" мы... стереотип очень важный сломали", - заявил Кириенко.
https://ria.ru/20220820/kirienko-1810957355.html
https://ria.ru/20220612/sotrudnichestvo-1794901192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кириенко, российское общество "знание", центр знаний машук
Общество, Сергей Кириенко, Российское общество "Знание", Центр знаний Машук
13:58 20.08.2022 (обновлено: 17:35 20.08.2022)
Кириенко прокомментировал запуск общества "Знание"
Кириенко заявил, что общество "Знание" опровергло стереотип о поколении TikTok
ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Запуск общества "Знание" опроверг стереотип, что в России растет поколение, которое не способно сфокусировать внимание дольше, чем на минуту: молодежь может часами слушать содержательные лекции, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Нам очень долго рассказывали, что социальные сети привели поколение TikTok-ов. Что такое дети TikTok-а? Это 30 секунд - максимум минута - восприятия, а после этого они уже не держат (фокус внимания)... Общество "Знание" просто опровергло это колоссально, и выяснилось, что у нас растет поколение, которое в состоянии часами слушать содержательные лекции", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний "Машук".
Он отметил, что стереотип о "поколении TikTok" был очень распространен, но благодаря "Знанию" он сломался.
"С запуском год назад по решению президента общества "Знание" мы... стереотип очень важный сломали", - заявил Кириенко.