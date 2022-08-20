https://ria.ru/20220820/kirienko-1810957355.html

Кириенко предложил награждать учителей за успехи учеников

Кириенко предложил награждать учителей за успехи учеников - РИА Новости, 20.08.2022

Кириенко предложил награждать учителей за успехи учеников

Учителей стоит награждать и чествовать за успехи их учеников, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:17

2022-08-20T13:17

2022-08-20T17:35

общество

сергей кириенко

центр знаний машук

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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Учителей стоит награждать и чествовать за успехи их учеников, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сама идея про то, что учителей можно награждать, поощрять, чествовать за успехи учеников, - это крайне правильная история", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний "Машук".Он вспомнил про проекты "Большая перемена" и "Легенды Тавриды", когда награждаются наставники отличившихся участников."Это работающая история точно. Давайте что-то такое сделаем для учителей", - сказал Кириенко.

https://ria.ru/20220820/kirienko-1810956986.html

https://ria.ru/20220814/mashuk-1809573042.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кириенко, центр знаний машук