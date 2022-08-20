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Кириенко предложил награждать учителей за успехи учеников - РИА Новости, 20.08.2022
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Кириенко предложил награждать учителей за успехи учеников
Кириенко предложил награждать учителей за успехи учеников - РИА Новости, 20.08.2022
Кириенко предложил награждать учителей за успехи учеников
Учителей стоит награждать и чествовать за успехи их учеников, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:17
2022-08-20T17:35
общество
сергей кириенко
центр знаний машук
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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Учителей стоит награждать и чествовать за успехи их учеников, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сама идея про то, что учителей можно награждать, поощрять, чествовать за успехи учеников, - это крайне правильная история", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний "Машук".Он вспомнил про проекты "Большая перемена" и "Легенды Тавриды", когда награждаются наставники отличившихся участников."Это работающая история точно. Давайте что-то такое сделаем для учителей", - сказал Кириенко.
https://ria.ru/20220820/kirienko-1810956986.html
https://ria.ru/20220814/mashuk-1809573042.html
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общество, сергей кириенко, центр знаний машук
Общество, Сергей Кириенко, Центр знаний Машук
13:17 20.08.2022 (обновлено: 17:35 20.08.2022)
 
Кириенко предложил награждать учителей за успехи учеников

Замглавы администрации президента Кириенко призвал награждать учителей за успехи учеников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Учителей стоит награждать и чествовать за успехи их учеников, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сама идея про то, что учителей можно награждать, поощрять, чествовать за успехи учеников, - это крайне правильная история", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний "Машук".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
13:13
Кириенко предложил создать премию "Машук" в сфере образования
Он вспомнил про проекты "Большая перемена" и "Легенды Тавриды", когда награждаются наставники отличившихся участников.
"Это работающая история точно. Давайте что-то такое сделаем для учителей", - сказал Кириенко.
Вид на город Пятигорск с горы Машук - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 23:53
В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук"
 
ОбществоСергей КириенкоЦентр знаний Машук
 
 
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