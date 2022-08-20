20:53 20.08.2022 (обновлено: 21:19 20.08.2022)
В Запорожской области заявили о причастности Запада к применению химоружия
В Запорожской области заявили о причастности западных спецслужб к применению ВСУ химоружия
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска применили химическое оружие с подачи западных спецслужб.
"Режим Зеленского пошел на вопиющие военное преступление с подачи и поощрения западных спецслужб, прежде всего речь идет о спецслужбах Британии и США, без отмашки которых на фронте не принимается никаких важных решений", — сказал он РИА Новости.
По словам чиновника, киевские власти готовились к использованию химического оружия, запросив еще в феврале у блока НАТО крупную партию костюмов биозащиты, машин радиационно-химической разведки, дезактивационных и лабораторно-контрольных машин.
"Данная срочная поставка на Украину была связана с подготовкой провокации. Наряду с провокациями вокруг Запорожской АЭС это все является частью плана англосаксов втянуть Россию в полномасштабный военный конфликт со странами НАТО и экономическое противостояние с западным миром", — подчеркнул Рогов.
Ранее Минобороны России сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружили наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа "В".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.