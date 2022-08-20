https://ria.ru/20220820/khimoruzhie-1811035813.html

В Запорожской области заявили о причастности Запада к применению химоружия

В Запорожской области заявили о причастности Запада к применению химоружия - РИА Новости, 20.08.2022

В Запорожской области заявили о причастности Запада к применению химоружия

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска применили химическое оружие с подачи западных спецслужб. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:53

2022-08-20T20:53

2022-08-20T21:19

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

нато

запорожская аэс

россия

украина

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска применили химическое оружие с подачи западных спецслужб.По словам чиновника, киевские власти готовились к использованию химического оружия, запросив еще в феврале у блока НАТО крупную партию костюмов биозащиты, машин радиационно-химической разведки, дезактивационных и лабораторно-контрольных машин."Данная срочная поставка на Украину была связана с подготовкой провокации. Наряду с провокациями вокруг Запорожской АЭС это все является частью плана англосаксов втянуть Россию в полномасштабный военный конфликт со странами НАТО и экономическое противостояние с западным миром", — подчеркнул Рогов.Ранее Минобороны России сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружили наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа "В".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220723/donbass-1804540394.html

https://ria.ru/20220820/saldo-1810978205.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, в мире, нато, запорожская аэс, россия, украина, владимир рогов