https://ria.ru/20220820/khatyryk-1810957674.html

В Якутии заработал первый мобильный офтальмологический комплекс

В Якутии заработал первый мобильный офтальмологический комплекс - РИА Новости, 20.08.2022

В Якутии заработал первый мобильный офтальмологический комплекс

Первый мобильный офтальмологический комплекс начал работу в селе Хатырык Намского района, также в августе специалистов ожидают в Вилюйском районе, в планах... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:20

2022-08-20T13:20

2022-08-20T13:20

республика саха (якутия)

здоровье - общество

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Первый мобильный офтальмологический комплекс начал работу в селе Хатырык Намского района, также в августе специалистов ожидают в Вилюйском районе, в планах выезды в Арктику, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что выездная работа офтальмологов из Якутска началась по поручению главы республики Айсена Николаева. Во время прямой линии по местному телевидению к нему с просьбой обратилась жительница Жиганского района. В результате в июне бригада врачей обследовала население данного района."Первый передвижной медицинский комплекс "Офтальмология", который был передан Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице, работает в селе Хатырык Намского улуса до 21 августа. Жители села не только проверяют свое зрение, но и получают всю квалифицированную помощь, в том числе и амбулаторные лазерные операции. Далее офтальмологи поедут в другие районы республики. Так, в конце августа их ждут в Вилюйском районе. Комплекс будет выезжать и в арктические районы. График согласовывается с центральными районными больницами", - рассказали в пресс-службе.В настоящее время специалистами всего осмотрено более 100 пациентов, прооперировано 36 больных с катарактой.Оборудование приобретено в рамках проекта "Единая Россия" - Здоровое будущее". Комплекс изготовлен на базе многосекционного фургона, установленного на шасси российского КАМАЗа с повышенной проходимостью, и оснащается всем необходимым для использования в любых климатических и географических условиях. "Здесь размещены полностью оборудованные три кабинета, что позволяет не только проводить комплексное обследование зрения, но и амбулаторные операции", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220430/dispanser-1786296725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, айсен николаев, республика саха (якутия)