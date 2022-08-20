В Якутии заработал первый мобильный офтальмологический комплекс
Проверка зрения. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Первый мобильный офтальмологический комплекс начал работу в селе Хатырык Намского района, также в августе специалистов ожидают в Вилюйском районе, в планах выезды в Арктику, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что выездная работа офтальмологов из Якутска началась по поручению главы республики Айсена Николаева. Во время прямой линии по местному телевидению к нему с просьбой обратилась жительница Жиганского района. В результате в июне бригада врачей обследовала население данного района.
"Первый передвижной медицинский комплекс "Офтальмология", который был передан Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице, работает в селе Хатырык Намского улуса до 21 августа. Жители села не только проверяют свое зрение, но и получают всю квалифицированную помощь, в том числе и амбулаторные лазерные операции. Далее офтальмологи поедут в другие районы республики. Так, в конце августа их ждут в Вилюйском районе. Комплекс будет выезжать и в арктические районы. График согласовывается с центральными районными больницами", - рассказали в пресс-службе.
В настоящее время специалистами всего осмотрено более 100 пациентов, прооперировано 36 больных с катарактой.
Оборудование приобретено в рамках проекта "Единая Россия" - Здоровое будущее". Комплекс изготовлен на базе многосекционного фургона, установленного на шасси российского КАМАЗа с повышенной проходимостью, и оснащается всем необходимым для использования в любых климатических и географических условиях. "Здесь размещены полностью оборудованные три кабинета, что позволяет не только проводить комплексное обследование зрения, но и амбулаторные операции", - добавили в пресс-службе.