https://ria.ru/20220820/istoriya-1810965889.html

В РВИО призвали обратить внимание на русофобские учебники у своих соседей

В РВИО призвали обратить внимание на русофобские учебники у своих соседей - РИА Новости, 20.08.2022

В РВИО призвали обратить внимание на русофобские учебники у своих соседей

В учебниках истории, издаваемых в ряде бывших советских республик, СССР и Россия представлены как угнетатели, их роль в победе над нацизмом замалчивается, а... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:04

2022-08-20T14:04

2022-08-20T14:21

россия

украина

ссср

российское военно-историческое общество (рвио)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785887970_0:63:2736:1603_1920x0_80_0_0_884f67268db24ec064467f9054121f5a.jpg

КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. В учебниках истории, издаваемых в ряде бывших советских республик, СССР и Россия представлены как угнетатели, их роль в победе над нацизмом замалчивается, а Сталин ставится на одну доску с Гитлером - и надо обратить внимание на эти русофобские тенденции, потому что такие же учебники "взрастили" нынешних украинских неонацистов, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Нынешнее поколение граждан Украины вступало в жизнь по учебникам истории, которые с момента распада СССР там писались на деньги Запада, в том числе спецслужб, отметил Мягков, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса, проходящего в рамках военно-технического форума "Армия-2022".Украинские учебники истории с течением времени повышали градус русофобии: сначала в них писалось, что Украина - не Россия, затем - что они не соседи, а после 2014 года - что враги. "Результат - выросло то поколение, которое смотрит на нас, на Россию, сквозь перекрестье прицела", - констатировал Мягков.В качестве примера Мягков привел молдавские учебники истории, где не показана история Молдавии, но есть история румын. "И там говорится о 1941 годе то, что румыны освободили Бессарабию. 1941 год, представляете?" - добавил он. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году Румыния, будучи союзницей гитлеровской Германии, оккупировала Молдавию и ряд областей Украины.На Украине начиналось с этого же, отметил научный директор РВИО. "Мы должны сегодня обратить внимание на наших соседей", - подчеркнул он.Нынешний антифашистский конгресс собрался в России впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.

https://ria.ru/20220818/obrazovanie-1810420568.html

https://ria.ru/20220818/denatsifikatsiya-1810415712.html

россия

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, ссср, российское военно-историческое общество (рвио), в мире