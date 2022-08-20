14:04 20.08.2022 (обновлено: 14:21 20.08.2022)
В РВИО призвали обратить внимание на русофобские учебники у своих соседей
РВИО: Россия должна обратить внимание на русофобские учебники истории у ряда своих соседей
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкШкольный учебник на украинском языке, представленный на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР
Школьный учебник на украинском языке, представленный на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР. Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. В учебниках истории, издаваемых в ряде бывших советских республик, СССР и Россия представлены как угнетатели, их роль в победе над нацизмом замалчивается, а Сталин ставится на одну доску с Гитлером - и надо обратить внимание на эти русофобские тенденции, потому что такие же учебники "взрастили" нынешних украинских неонацистов, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Нынешнее поколение граждан Украины вступало в жизнь по учебникам истории, которые с момента распада СССР там писались на деньги Запада, в том числе спецслужб, отметил Мягков, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса, проходящего в рамках военно-технического форума "Армия-2022".
Украинские учебники истории с течением времени повышали градус русофобии: сначала в них писалось, что Украина - не Россия, затем - что они не соседи, а после 2014 года - что враги. "Результат - выросло то поколение, которое смотрит на нас, на Россию, сквозь перекрестье прицела", - констатировал Мягков.
"К сожалению, мы не обращаем сегодня внимание на те республики бывшего Советского Союза, где ровно такие же учебники сегодня печатаются и актуальны", - подчеркнул научный директор РВИО.
В качестве примера Мягков привел молдавские учебники истории, где не показана история Молдавии, но есть история румын. "И там говорится о 1941 годе то, что румыны освободили Бессарабию. 1941 год, представляете?" - добавил он. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году Румыния, будучи союзницей гитлеровской Германии, оккупировала Молдавию и ряд областей Украины.
"В Прибалтике - неонацизм. Республики Средней Азии - 292 раза в учебнике по истории Узбекистана упоминается о "русском колониализме". Нет термина "Великая Отечественная война", есть термин "участие той или иной республики во Второй мировой войне", "Сталин - такой же преступник, как Гитлер", - добавил Мягков.
На Украине начиналось с этого же, отметил научный директор РВИО. "Мы должны сегодня обратить внимание на наших соседей", - подчеркнул он.
Нынешний антифашистский конгресс собрался в России впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.