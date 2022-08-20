https://ria.ru/20220820/grazhdanstvo-1810970338.html
Первые жители Харьковской области получили российское гражданство
Первые жители Харьковской области получили российское гражданство - РИА Новости, 20.08.2022
Первые жители Харьковской области получили российское гражданство
В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:36
2022-08-20T14:36
2022-08-20T17:48
артем туров
харьковская область
россия
украина
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810997766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b680db53c84e8406f58e3d74e58068c.jpg
КУПЯНСК (Харьковская область), 20 авг — РИА Новости. В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, передает корреспондент РИА Новости с места события.Поздравить новоиспеченных россиян на церемонию в ЗАГС пришли глава новой военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев и депутат российской Госдумы Артем Туров."Это знаковое событие для нашего региона и для каждого жителя. <...> Слава великой России", — заявил на мероприятии Ганчев.Перед получением паспорта жители Харьковской области принесли торжественную присягу гражданина Российской Федерации.Депутат Госдумы Туров подчеркнул, что этот день является историческим для региона.Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с первыми получившими российские паспорта. Радостный мужчина средних лет так описывает свои эмоции: "Чувство гордости, радости. Переполняет волнение. Ждали сколько лет, сколько надежд, сколько потеряли времени. Такое огромное блаженство. Волнение. <...> Вернулись домой, наконец-то мы дома".Двое молодых людей, тоже только что получившие российские документы, говорят, что чувствуют "немного волнения и счастье", они также заявили, что получили паспорта очень быстро — всего за две недели.Сейчас на территории региона, где проживают около 230 тысяч человек, открыто несколько пунктов приема документов на получение российского гражданства.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220820/flag-1810943830.html
https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810997766_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_521c2b3fab98773fef71aae76234c916.jpg
Жители Харьковской области получают российские паспорта
В Купянске Харьковской области местным жителям выдали первые 10 российских паспортов
2022-08-20T14:36
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем туров, харьковская область, россия, украина, госдума рф, в мире
Артем Туров, Харьковская область, Россия, Украина, Госдума РФ, В мире
14:36 20.08.2022 (обновлено: 17:48 20.08.2022)
Первые жители Харьковской области получили российское гражданство
В Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям
КУПЯНСК (Харьковская область), 20 авг — РИА Новости. В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Поздравить новоиспеченных россиян на церемонию в ЗАГС пришли глава новой военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев и депутат российской Госдумы Артем Туров
.
"Это знаковое событие для нашего региона и для каждого жителя. <...> Слава великой России", — заявил на мероприятии Ганчев.
Перед получением паспорта жители Харьковской области принесли торжественную присягу гражданина Российской Федерации.
Депутат Госдумы Туров подчеркнул, что этот день является историческим для региона.
"Мы очень рады, что в нашу большую многонациональную семью Российской Федерации вливаются новые граждане. <...> У нас одна история, мы один народ и у нас общее будущее", — сказал он.
Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с первыми получившими российские паспорта. Радостный мужчина средних лет так описывает свои эмоции: "Чувство гордости, радости. Переполняет волнение. Ждали сколько лет, сколько надежд, сколько потеряли времени. Такое огромное блаженство. Волнение. <...> Вернулись домой, наконец-то мы дома".
Двое молодых людей, тоже только что получившие российские документы, говорят, что чувствуют "немного волнения и счастье", они также заявили, что получили паспорта очень быстро — всего за две недели.
Сейчас на территории региона, где проживают около 230 тысяч человек, открыто несколько пунктов приема документов на получение российского гражданства.
В ходе спецоперации на Украине
Вооруженные силы России и ЛНР
взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск
, Изюм
, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.