https://ria.ru/20220820/grazhdanstvo-1810970338.html

Первые жители Харьковской области получили российское гражданство

Первые жители Харьковской области получили российское гражданство - РИА Новости, 20.08.2022

Первые жители Харьковской области получили российское гражданство

В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:36

2022-08-20T14:36

2022-08-20T17:48

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КУПЯНСК (Харьковская область), 20 авг — РИА Новости. В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, передает корреспондент РИА Новости с места события.Поздравить новоиспеченных россиян на церемонию в ЗАГС пришли глава новой военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев и депутат российской Госдумы Артем Туров."Это знаковое событие для нашего региона и для каждого жителя. <...> Слава великой России", — заявил на мероприятии Ганчев.Перед получением паспорта жители Харьковской области принесли торжественную присягу гражданина Российской Федерации.Депутат Госдумы Туров подчеркнул, что этот день является историческим для региона.Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с первыми получившими российские паспорта. Радостный мужчина средних лет так описывает свои эмоции: "Чувство гордости, радости. Переполняет волнение. Ждали сколько лет, сколько надежд, сколько потеряли времени. Такое огромное блаженство. Волнение. <...> Вернулись домой, наконец-то мы дома".Двое молодых людей, тоже только что получившие российские документы, говорят, что чувствуют "немного волнения и счастье", они также заявили, что получили паспорта очень быстро — всего за две недели.Сейчас на территории региона, где проживают около 230 тысяч человек, открыто несколько пунктов приема документов на получение российского гражданства.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220820/flag-1810943830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Харьковской области получают российские паспорта В Купянске Харьковской области местным жителям выдали первые 10 российских паспортов 2022-08-20T14:36 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артем туров, харьковская область, россия, украина, госдума рф, в мире