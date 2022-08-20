Рейтинг@Mail.ru
Первые жители Харьковской области получили российское гражданство - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/grazhdanstvo-1810970338.html
Первые жители Харьковской области получили российское гражданство
Первые жители Харьковской области получили российское гражданство - РИА Новости, 20.08.2022
Первые жители Харьковской области получили российское гражданство
В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:36
2022-08-20T17:48
артем туров
харьковская область
россия
украина
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810997766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b680db53c84e8406f58e3d74e58068c.jpg
КУПЯНСК (Харьковская область), 20 авг — РИА Новости. В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, передает корреспондент РИА Новости с места события.Поздравить новоиспеченных россиян на церемонию в ЗАГС пришли глава новой военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев и депутат российской Госдумы Артем Туров."Это знаковое событие для нашего региона и для каждого жителя. &lt;...&gt; Слава великой России", — заявил на мероприятии Ганчев.Перед получением паспорта жители Харьковской области принесли торжественную присягу гражданина Российской Федерации.Депутат Госдумы Туров подчеркнул, что этот день является историческим для региона.Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с первыми получившими российские паспорта. Радостный мужчина средних лет так описывает свои эмоции: "Чувство гордости, радости. Переполняет волнение. Ждали сколько лет, сколько надежд, сколько потеряли времени. Такое огромное блаженство. Волнение. &lt;...&gt; Вернулись домой, наконец-то мы дома".Двое молодых людей, тоже только что получившие российские документы, говорят, что чувствуют "немного волнения и счастье", они также заявили, что получили паспорта очень быстро — всего за две недели.Сейчас на территории региона, где проживают около 230 тысяч человек, открыто несколько пунктов приема документов на получение российского гражданства.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220820/flag-1810943830.html
https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жители Харьковской области получают российские паспорта
В Купянске Харьковской области местным жителям выдали первые 10 российских паспортов
2022-08-20T14:36
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810997766_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_521c2b3fab98773fef71aae76234c916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем туров, харьковская область, россия, украина, госдума рф, в мире
Артем Туров, Харьковская область, Россия, Украина, Госдума РФ, В мире
14:36 20.08.2022 (обновлено: 17:48 20.08.2022)
 
Первые жители Харьковской области получили российское гражданство

В Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям

Читать ria.ru в
КУПЯНСК (Харьковская область), 20 авг — РИА Новости. В городе Купянске Харьковской области выдали первые десять российских паспортов местным жителям, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Поздравить новоиспеченных россиян на церемонию в ЗАГС пришли глава новой военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев и депутат российской Госдумы Артем Туров.
"Это знаковое событие для нашего региона и для каждого жителя. <...> Слава великой России", — заявил на мероприятии Ганчев.
Перед получением паспорта жители Харьковской области принесли торжественную присягу гражданина Российской Федерации.
Строительство нового жилого дома на Проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
11:46
В Мариуполе и Купянске раздали флаги России
Депутат Госдумы Туров подчеркнул, что этот день является историческим для региона.

"Мы очень рады, что в нашу большую многонациональную семью Российской Федерации вливаются новые граждане. <...> У нас одна история, мы один народ и у нас общее будущее", — сказал он.

Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с первыми получившими российские паспорта. Радостный мужчина средних лет так описывает свои эмоции: "Чувство гордости, радости. Переполняет волнение. Ждали сколько лет, сколько надежд, сколько потеряли времени. Такое огромное блаженство. Волнение. <...> Вернулись домой, наконец-то мы дома".
Двое молодых людей, тоже только что получившие российские документы, говорят, что чувствуют "немного волнения и счастье", они также заявили, что получили паспорта очень быстро — всего за две недели.
Сейчас на территории региона, где проживают около 230 тысяч человек, открыто несколько пунктов приема документов на получение российского гражданства.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 15:37
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства
 
Артем ТуровХарьковская областьРоссияУкраинаГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала