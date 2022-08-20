https://ria.ru/20220820/evakuatsiya-1811041698.html

Из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек

Из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек - РИА Новости, 20.08.2022

Из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек

За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:46

2022-08-20T21:46

2022-08-20T21:46

специальная военная операция на украине

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михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 527 120 человек, из которых 563 223 ребенка", - заявил Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересек 593 681 автомобиль, в том числе за сутки – 7 147.Он также сообщил, что в субъектах Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий."На горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 22 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сообщил генерал.По его словам, всего в базе данных 2 760 341 такое обращение из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф