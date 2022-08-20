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Из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/evakuatsiya-1811041698.html
Из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек
Из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек - РИА Новости, 20.08.2022
Из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек
За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:46
2022-08-20T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 527 120 человек, из которых 563 223 ребенка", - заявил Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересек 593 681 автомобиль, в том числе за сутки – 7 147.Он также сообщил, что в субъектах Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий."На горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 22 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сообщил генерал.По его словам, всего в базе данных 2 760 341 такое обращение из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
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в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
21:46 20.08.2022
 
Из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек

Минобороны: з а сутки из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкДевочка машет из кабины грузовика во время эвакуации
Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 527 120 человек, из которых 563 223 ребенка", - заявил Мизинцев.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
По его словам, государственную границу РФ пересек 593 681 автомобиль, в том числе за сутки – 7 147.
Он также сообщил, что в субъектах Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
"На горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 22 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сообщил генерал.
По его словам, всего в базе данных 2 760 341 такое обращение из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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