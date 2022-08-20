Из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек
Минобороны: з а сутки из опасных районов Украины эвакуировали около 40 тысяч человек
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкДевочка машет из кабины грузовика во время эвакуации
Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 527 120 человек, из которых 563 223 ребенка", - заявил Мизинцев.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
По его словам, государственную границу РФ пересек 593 681 автомобиль, в том числе за сутки – 7 147.
Он также сообщил, что в субъектах Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
"На горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 22 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - сообщил генерал.
По его словам, всего в базе данных 2 760 341 такое обращение из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.