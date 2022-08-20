https://ria.ru/20220820/elenovka-1811035316.html

ВСУ при обстреле Еленовки повредили административное здание и храм

ВСУ при обстреле Еленовки повредили административное здание и храм - РИА Новости, 20.08.2022

ВСУ при обстреле Еленовки повредили административное здание и храм

Административное здание и православный храм получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Еленовки, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:47

2022-08-20T20:47

2022-08-20T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Административное здание и православный храм получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Еленовки, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Кулемзин также написал, что украинские войска, обстреляв Еленовку, "повредили окна, фасад, кровлю православного храма". Кроме того, по его словам, поврежден дом священнослужителя."В двух частных домах повреждены перекрытия, кровля, остекление", - также отмечается в сообщении.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810883868.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)