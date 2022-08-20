Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при обстреле Еленовки повредили административное здание и храм - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/elenovka-1811035316.html
ВСУ при обстреле Еленовки повредили административное здание и храм
ВСУ при обстреле Еленовки повредили административное здание и храм - РИА Новости, 20.08.2022
ВСУ при обстреле Еленовки повредили административное здание и храм
Административное здание и православный храм получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Еленовки, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:47
2022-08-20T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d9979a481221df52221e72c69a282305.jpg
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Административное здание и православный храм получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Еленовки, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Кулемзин также написал, что украинские войска, обстреляв Еленовку, "повредили окна, фасад, кровлю православного храма". Кроме того, по его словам, поврежден дом священнослужителя."В двух частных домах повреждены перекрытия, кровля, остекление", - также отмечается в сообщении.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810883868.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28d287475f3f72dafe0434e047669f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
20:47 20.08.2022
 
ВСУ при обстреле Еленовки повредили административное здание и храм

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ при обстреле Еленовки повредили административное здание и храм

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Административное здание и православный храм получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Еленовки, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В поселке городского типа Еленовка во время обстрела пострадало административное здание и прилегающая территория: повреждены ворота, кровля, остекление, забор", - написал он в Telegram-канале.
Кулемзин также написал, что украинские войска, обстреляв Еленовку, "повредили окна, фасад, кровлю православного храма". Кроме того, по его словам, поврежден дом священнослужителя.
"В двух частных домах повреждены перекрытия, кровля, остекление", - также отмечается в сообщении.
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
Восстановительные работы в здании школы в Волновахе
19 августа, 21:37Специальная военная операция на Украине
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала