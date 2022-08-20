https://ria.ru/20220820/elenovka-1810936603.html
Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке
Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке - РИА Новости, 20.08.2022
Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке
Ракетный удар, нанесённый украинскими военными по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона "Азов"*, это попытка скрыть правду о... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:59
2022-08-20T10:59
2022-08-20T10:59
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сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Ракетный удар, нанесённый украинскими военными по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона "Азов"*, это попытка скрыть правду о преступлениях, свершаемых боевиками, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесён ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков "Азова". В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершённые с одобрения Киева", - сказал Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.По его словам, "радикальный национализм, который насаждал батальон "Азов"*, стал идеологией всей бандеровской Украины".Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220819/elenovka-1810814135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Украина
Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке
Министр обороны Шойгу назвал удар ВСУ по изолятору в Еленовке попыткой скрыть преступления
КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Ракетный удар, нанесённый украинскими военными по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона "Азов"*, это попытка скрыть правду о преступлениях, свершаемых боевиками, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесён ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков "Азова". В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершённые с одобрения Киева", - сказал Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
По его словам, "радикальный национализм, который насаждал батальон "Азов"*, стал идеологией всей бандеровской Украины".
"Сегодня на брошенных позициях ВСУ российские военнослужащие находят большое количество экстремистской литературы. Участники конгресса смогут увидеть её образцы на тематической выставке вооружения, военной техники и средств обеспечения, которые используют украинские националисты", - сказал министр обороны.
Ранее Верховный суд России
признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.