https://ria.ru/20220820/elenovka-1810936603.html

Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке

Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке - РИА Новости, 20.08.2022

Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке

Ракетный удар, нанесённый украинскими военными по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона "Азов"*, это попытка скрыть правду о... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:59

2022-08-20T10:59

2022-08-20T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей шойгу

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Ракетный удар, нанесённый украинскими военными по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона "Азов"*, это попытка скрыть правду о преступлениях, свершаемых боевиками, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесён ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков "Азова". В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершённые с одобрения Киева", - сказал Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.По его словам, "радикальный национализм, который насаждал батальон "Азов"*, стал идеологией всей бандеровской Украины".Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220819/elenovka-1810814135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей шойгу, украина