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Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/elenovka-1810936603.html
Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке
Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке - РИА Новости, 20.08.2022
Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке
Ракетный удар, нанесённый украинскими военными по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона "Азов"*, это попытка скрыть правду о... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:59
2022-08-20T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
украина
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Ракетный удар, нанесённый украинскими военными по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона "Азов"*, это попытка скрыть правду о преступлениях, свершаемых боевиками, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесён ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков "Азова". В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершённые с одобрения Киева", - сказал Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.По его словам, "радикальный национализм, который насаждал батальон "Азов"*, стал идеологией всей бандеровской Украины".Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Украина
10:59 20.08.2022
 
Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке

Министр обороны Шойгу назвал удар ВСУ по изолятору в Еленовке попыткой скрыть преступления

© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Ракетный удар, нанесённый украинскими военными по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона "Азов"*, это попытка скрыть правду о преступлениях, свершаемых боевиками, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесён ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков "Азова". В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершённые с одобрения Киева", - сказал Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 16:59
Путин напомнил Макрону о приглашении экспертов ООН и МККК посетить Еленовку
По его словам, "радикальный национализм, который насаждал батальон "Азов"*, стал идеологией всей бандеровской Украины".
"Сегодня на брошенных позициях ВСУ российские военнослужащие находят большое количество экстремистской литературы. Участники конгресса смогут увидеть её образцы на тематической выставке вооружения, военной техники и средств обеспечения, которые используют украинские националисты", - сказал министр обороны.
Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд. Таким образом, со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к уголовной ответственности по "террористическим" статьям УК РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 15:34
В МИД ждут визита миссии ООН по Еленовке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ШойгуУкраина
 
 
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