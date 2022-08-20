https://ria.ru/20220820/drony-1810923681.html

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 20.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:40

2022-08-20T09:40

2022-08-20T09:40

специальная военная операция на украине

запорожская область

луганская народная республика

николаевская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804967434_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_7f48eabdc84b8d013cccecef24f116db.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области", - сказали в ведомстве.Кроме того, российская ПВО сбила 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и Мелитополя (Запорожская область).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

луганская народная республика

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, луганская народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)