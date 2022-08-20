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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/drony-1810923681.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 20.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:40
2022-08-20T09:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
луганская народная республика
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области", - сказали в ведомстве.Кроме того, российская ПВО сбила 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и Мелитополя (Запорожская область).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, луганская народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:40 20.08.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и 13 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области", - сказали в ведомстве.
Кроме того, российская ПВО сбила 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и Мелитополя (Запорожская область).
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаНиколаевская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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