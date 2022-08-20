https://ria.ru/20220820/drony-1810923681.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 20.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:40
2022-08-20T09:40
2022-08-20T09:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
луганская народная республика
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Фёдоровка Харьковской области", - сказали в ведомстве.Кроме того, российская ПВО сбила 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и Мелитополя (Запорожская область).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, луганская народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и 13 снарядов РСЗО