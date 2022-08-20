https://ria.ru/20220820/dozhdi-1810924488.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 20.08.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачно с прояснениями, местами дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:50

2022-08-20T09:50

2022-08-20T09:50

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве атмосферного фронта, который проходит вдоль южных границ столичного региона и антициклона с северо-востока. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно на юге и западе региона, пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, в середине дня порывистым. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220820/pozhary-1810923914.html

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московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), общество, погода