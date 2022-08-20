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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 20.08.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 20.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачно с прояснениями, местами дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:50
2022-08-20T09:50
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве атмосферного фронта, который проходит вдоль южных границ столичного региона и антициклона с северо-востока. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно на юге и западе региона, пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, в середине дня порывистым. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Погода
09:50 20.08.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются дожди и до плюс 25 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве атмосферного фронта, который проходит вдоль южных границ столичного региона и антициклона с северо-востока. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно на юге и западе региона, пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26", - сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, в середине дня порывистым. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 миллиметров ртутного столба.
Дым от лесных пожаров в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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