https://ria.ru/20220820/dozhdi-1810924488.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 20.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачно с прояснениями, местами дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:50
2022-08-20T09:50
2022-08-20T09:50
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московская область (подмосковье)
общество
погода
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве атмосферного фронта, который проходит вдоль южных границ столичного региона и антициклона с северо-востока. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно на юге и западе региона, пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, в середине дня порывистым. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220820/pozhary-1810923914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются дожди и до плюс 25 градусов