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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/donetsk-1811029893.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 20.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:14
2022-08-20T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по улице Энгельса в Куйбышевском районе города, ранена женщина 1962 года рождения", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
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донецк (днр)
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украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:14 20.08.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по улице Энгельса в Куйбышевском районе города, ранена женщина 1962 года рождения", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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