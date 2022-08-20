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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 20.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:14
2022-08-20T20:14
2022-08-20T20:14
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по улице Энгельса в Куйбышевском районе города, ранена женщина 1962 года рождения", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница