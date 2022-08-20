https://ria.ru/20220820/donetsk-1810954585.html

При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок

При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок - РИА Новости, 20.08.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок

Ребенок ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:52

2022-08-20T12:52

2022-08-20T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Ребенок ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате обстрела ранен ребёнок, разрушения получили дома частного сектора", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.

https://ria.ru/20220820/donetsk-1810943493.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика