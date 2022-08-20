https://ria.ru/20220820/donetsk-1810954585.html
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок - РИА Новости, 20.08.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок
Ребенок ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:52
2022-08-20T12:52
2022-08-20T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Ребенок ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате обстрела ранен ребёнок, разрушения получили дома частного сектора", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
https://ria.ru/20220820/donetsk-1810943493.html
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района города ранен ребенок