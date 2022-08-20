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При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/donetsk-1810954585.html
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок - РИА Новости, 20.08.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок
Ребенок ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:52
2022-08-20T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Ребенок ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате обстрела ранен ребёнок, разрушения получили дома частного сектора", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
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куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
12:52 20.08.2022
 
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен ребенок

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района города ранен ребенок

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Ребенок ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате обстрела ранен ребёнок, разрушения получили дома частного сектора", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда во время обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
11:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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