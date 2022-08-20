https://ria.ru/20220820/donetsk-1810943493.html
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за 30 минут дважды открывали огонь по Донецку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району города, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:43
2022-08-20T11:43
2022-08-20T11:43
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
красногоровка
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут дважды открывали огонь по Донецку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району города, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел Горловки. В 9.00 по городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220820/dnr-1810942275.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), красногоровка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Красногоровка, Украина
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Кировский район Донецка