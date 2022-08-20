https://ria.ru/20220820/donetsk-1810943493.html

Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за 30 минут дважды открывали огонь по Донецку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району города, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:43

2022-08-20T11:43

2022-08-20T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

красногоровка

украина

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут дважды открывали огонь по Донецку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району города, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел Горловки. В 9.00 по городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220820/dnr-1810942275.html

донецк (днр)

красногоровка

украина

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), красногоровка, украина