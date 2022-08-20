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Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/donetsk-1810943493.html
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за 30 минут дважды открывали огонь по Донецку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району города, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:43
2022-08-20T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
красногоровка
украина
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут дважды открывали огонь по Донецку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району города, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел Горловки. В 9.00 по городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), красногоровка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Красногоровка, Украина
11:43 20.08.2022
 
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда во время обстрела ВСУ Донецка
Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда во время обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда во время обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут дважды открывали огонь по Донецку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району города, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Также был зафиксирован обстрел Горловки. В 9.00 по городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
11:33Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три поселка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)КрасногоровкаУкраина
 
 
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